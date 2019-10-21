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陸國防部長：台獨搞分裂是死路一條

2019-10-21 10:14聯合報 特派記者陳言喬／北京即時報導

第九屆北京香山論壇今（21）日上午開幕，中共國務委員兼國防部長魏鳳和致詞時表示，大陸絕不會任由台獨分子鋌而走險，台獨搞分裂是死路一條。

魏鳳和說，大陸是世界上唯一尚未完全統一的大國，針對台灣問題，實現祖國的完全統一是大勢所趨、大義所在、民心所向，是任何人、任何勢力都阻擋不了的。大陸致力於推進兩岸關係和平發展，推進中國和平統一進程。但絕不會任由台獨分子鋌而走險，絕不會坐視外部勢力插手干涉，祖國統一是人間正道，搞分裂是死路一條。

被視為「一軌半」高端防務與安全對話平台的北京香山論壇，受到世界多國關注第九屆共有76個官方代表團530餘人確認參會，其中有23位國防部長、6位軍隊總參謀長。

本屆北京香山論壇由中國軍事科學學會和中國國際戰略學會聯合舉辦，主題是「維護國際秩序，共築亞太和平」，共設4個大會議題，分別是「大國關係與國際秩序」、「亞太地區安全風險管控」、「中小國家利益與共同安全」、「國際軍控體系與全球穩定」。並平行安排8個分組會議，與會代表將進行相關學術研討。論壇期間，中方還將舉行中外青年軍官學者研討會，並組織代表參觀「為了和平、走向世界—慶祝中華人民共和國成立70周年國際軍事合作成就展」。

北京香山論壇創辦於2006年，前四屆論壇定位為國際防務智庫和學者間的「二軌」交流平台。為適應亞太地區安全環境新變化和安全合作新需求，從2014年的第五屆起，論壇擴大規模，提高規格，升級為「一軌半」，在繼續邀請中外知名專家學者參會的同時，增加邀請有關國家的官方代表團出席會議。

第九屆北京香山論壇上午開幕。特派記者陳言喬／攝影
第九屆北京香山論壇上午開幕。特派記者陳言喬／攝影
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