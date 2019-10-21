禁陳同佳入境投案 學者：蔡英文唬爛或我們都白癡？

2019-10-21 08:14 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ／即時報導



在台灣殺害女友的香港人陳同佳日前在港表明願意來台灣投案，雖然他有意來台接受司法審判，但我官方已禁止陳同佳入境。淡江大學蘭陽校園教授兼全球發展學院院長包正豪說，正常的做法是逮捕他，彰顯司法管轄權/主權，但高喊「護主權」的蔡英文政府的做法是禁止這個罪犯入境，還說保護台灣主權。

包正豪在臉書發文說，司法管轄權是主權行使的一種型態，所以爭取/實施司法管轄權，等於一種維護主權的行為。在台灣犯罪殺人的外籍罪犯，在台灣接受台灣司法的審判，是台灣行使司法管轄權的明證，也等同於台灣主權受到維護，沒有讓在台灣犯罪的外國人逃離台灣司法的制裁。

他提及，在台灣殺人的香港人，目前還沒有被台灣司法審判，但現在「有可能」到台灣來。正常的做法：飛機落地，就該上機逮捕他，然後開始司法審判流程，這是司法管轄權/主權的彰顯。高喊「護主權」的蔡英文政府的做法是：禁止這個罪犯入境。然後她還告訴你，她保護台灣主權。他說，「不是她唬爛我，就是我們都白癡。二選一。」

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法務部昨晚發新聞稿指出，港方之前對於司法互助「不理不睬」，突然操弄犯嫌到台灣投案，且不透過正式司法互助管道回應，真正以政治凌駕司法者，應為香港政府。