陸委會：陳同佳被自首是政治力量精心操作的投䅁安排

2019-10-21 00:51 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／即時報導



針對香港政府廿日有關陳同佳臺灣殺人案的聲明，陸委會凌晨零點十六分回應，港府宣稱陳嫌「自願自首」，港府和陸媒的反應，可輕易看出這是有背後政治力量精心操作的投䅁安排，刻意矮化臺灣主權，也破壞司法正義與人權，臺灣絕對不可能接受。

陸委會聲明指出，港府宣布的時間點，宣稱勸服陳嫌投案的相關人士及其背景，與種種不合常理的情節，乃至港府和陸媒等配合一致的說詞和操作，都可輕易看出這是有背後政治力量精心操作的投䅁安排，毋怪乎有很多媒體及人士懷疑陳嫌是「被自首」，港府聲明完全無法䆁疑。

我方早已一再說明，針對殺人案雙方應建立司法互助合作機制，方能根本解決問題。但港方根本就不回應我方多次司法請求，更於去年11月拒絕我法務部等機關共同參與溝通。至於港方所提來信，我方明確回復希將議題聚焦在司法互助， 但港方從不正面回應，僅想利用雙方協商，為其逃犯條例修訂背書。因此，本會在今年5月2日例行記者會已公開表示，倘協商是在逃犯條例下進行，我方持保留態度，當日更透過既有管道告知港方此一立場。所謂我方不回覆，「完全背離事實，意圖混淆視聽，我方非常遺憾」。

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港方表示，如我方在處理陳自首中提出有關證據的請求，港方會積極依法配合，卻又稱沒有法律與我進行刑事司法協作。我方擬請教港府，依據此一自相矛盾的說法，港方究要如何提供我方協助？或又只是再一次卸責的託詞？

陸委會指出，殺人案的被告與受害者都是香港居民，若為負責任的政府，理應儘全力伸張公義，以撫慰受害家屬。港府不思解決之途，漠視我方司法請求在先，藉機推動遭各方反對的逃犯條例在後，現竟意圖規避自身應有的司法管轄權，其輕視港人遇害的程度，令人驚愕！

陸委會表示，港府在本案上的政治操作，根本處心積慮地凸顯港人在香港以外的中國大陸地區犯罪，港府沒有任何管轄權，所以必須送回中國大陸審理；同時港府也用相同的邏輯，企圖將臺灣納入所謂的「一個中國」的政治框架下，強調陳同佳案只有臺灣才有管轄權，因為把臺灣視為中國的一部分，所以臺港之間不能進行司法互助協商。事實上港府與澳大利亞等30個國家都簽有「刑事事宜相互法律協助」，為什麼不能跟臺灣洽簽司法互助協議？陸委會認為，這樣的政治操作無疑是沒有「送中條例」的送中實踐，矮化臺灣主權，也破壞司法正義與人權，臺灣絕對不可能接受，更不可能配合操作！