法界觀點／通緝犯回台受審 不該拒收
曾任檢察官的律師翁偉倫認為，陳同佳即使是「被投案」，或有其他政治目的，也應同意讓他到台灣投案，對自己犯下的殺人罪負責。高雄地檢署前襄閱、律師葛光輝也指出，陳同佳既然是「港女命案」最大嫌疑人，此案又涉殺人棄屍，嚴重破壞我國法秩序，若陳願意主動來台投案，依法「沒有理由不給他來」。
翁偉倫表示，不考慮政治面，陳同佳是台灣的通緝犯，要來台沒有拒收道理；許多槍擊要犯逃到大陸、柬埔寨等地，政府一樣要想盡一切辦法，將人押解回台受審，法務部呼籲港方續押陳同佳是很奇怪的事。
不過翁偉倫認為，回歸法律面，香港或許掌握陳同佳「預備殺人」的證物，及返港後可能滅證等，但都不是殺人的必要證據；台灣檢方掌握陳同佳殺人現場、遺體、解剖化驗結果等確切證據，已經足夠認定殺人罪，偵結、起訴陳同佳。
學者籲勿因政治操作 傷司法主權
【記者羅印冲／台北報導】針對蔡政府禁止港嫌陳同佳來台投案，陸委會前副主委、文化大學社科院長趙建民質疑背後有政治操作和考量，不願讓在香港的反中情緒，轉化導引為國內的司法審判案件，但如此一來，「我方的司法主權何在？」海基會前副董事長馬紹章認為，蔡政府或想藉此事件，打開台港官方司法互助協商，但回歸案件本身，我方能進行司法審判才是最重要的。
趙建民昨受訪指出，陳同佳當初犯案後逃回香港，士林地檢署向港警提出多次遣返要求，但因台港之間無司法互助協議，港方無法同意，但香港也無法就「殺人案」進行審判。這樣結果是台港雙輸。其後港府推動修訂「逃犯條例」，其實是對台灣的善意，也符合我方利益。
他質疑，蔡政府是否不願意見到目前在香港的反中情緒，被轉化和導引為在台灣的一起司法審判案件？希望香港的風波持續？倘若如此，就是著眼於選舉利益的政治操作和考量。而一旦審判無法進行，「我方的司法主權何在？」
馬紹章分析，如果蔡政府希望該案件繼續和香港反送中示威掛鉤，這樣的判斷也不準確，因為目前反送中的情勢發展，基本上已經和修訂逃犯條例無關了，反送中抗爭的訴求和目標也不只局限在陳同佳案。且讓陳同佳來台接受審判，能凸顯我方司法主權和對人權的關切，並沒有蔡政府自己打臉的問題。
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