民陣副召集人：至少35萬人參與九龍示威遊行

2019-10-20 23:16 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／即時報導



香港民陣副召集人陳皓桓與梁國雄、何俊仁及何秀蘭3名泛民主派代表，以個人身分發起九龍區遊行。陳皓桓周日晚間表示，至少35萬人參與今日（20日）遊行。

陳皓桓晚上在社交網站臉書帖文，指由於人數從四面八方參與，難以統計，但認為必定超過35萬人。他又指，雖然沒有不反對通知書，亦面對不少風險，但人群依然站滿九龍公園徑、廣東道和彌敦道。他又指，民陣必定會繼續舉辦遊行。

入夜後，警民衝突持續爆發。周日晚間九時，警方表示，今晚暴徒於旺角、油麻地及深水埗多處堵路縱火，警方現正於太子及油麻地進行驅散行動，留意到有暴徒在驅散及拘捕過程中躲進彌敦道兩旁街道，而這些街道有不少市民圍觀。警方會以最低所需武力驅散。

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