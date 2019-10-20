2019中國網路發展報告：大陸網民達8.54億 京粵滬前三
2019-10-20 22:16
聯合報 記者賴錦宏
／即時報導
今天（20日）下午，世界互聯網大會在浙江烏鎮國際會展中心網劇場舉行新聞發布會，發布了「世界互聯網發展報告2019」（中國互聯網發展報告2019）。按照報告，北京、廣東、上海成為互聯網發展水平綜合排名前三，北京網絡安全企業數量居中國首位；根據世界網路發展報告，美國、中國、南韓分列網路發展綜合排名前三。
據大陸國家互聯網信息辦公室網站消息，自2017年起，中國網絡空間研究院已經連續兩年在世界互聯網大會發布「世界互聯網發展報告」和「中國互聯網發展報告」藍皮書。
「世界互聯網發展報告2019」對2019年全球互聯網發展狀況進行分析評估。共選取48個評估對像，涵蓋五大洲的主要經濟體和互聯網發展具有代表性的國家。從本次評估結果看，中美兩國發展最為突出，英法德等歐洲強國依然保持較高水平，拉丁美洲以及撒哈拉以南非洲發展中國家和地區仍在加大發展力度，其中，美國、中國、韓國、英國、法國分列綜合排名前五。
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「中國互聯網發展報告2019」針對中國網路基礎設施建設、創新能力、數字經濟、網路應用、網路安全和網路治理等6個單項，首次發布單項評估排名，其中北京、廣東、上海、浙江、江蘇等地互聯網發展水平最高，分列綜合排名前五。
報告顯示，截至2019年6月，中國大陸網民規模為8.54億人，網路普及率達61.2%，網站數量518萬個。
報告指出，網路直播、網路音樂、網路視頻等應用用戶規模半年增長均超過3000萬人，在線教育用戶規模達2.32億人，半年增長率為15.5%。另外，互聯網政務服務用戶規模達5.09億人，占網友整體59.6%。
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