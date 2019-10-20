兩岸四地論壇烏鎮發聲 陸官方護擁一國兩制

2019-10-20 21:45 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 戴瑞芬 ／烏鎮20日電



第六屆世界互聯網大會20日在浙江烏鎮開幕，下午登場的兩岸暨港澳四地論壇，由於涉港議題敏感，吸引爆滿的中外媒體到場。出席的香港中聯辦副主任盧新寧強調，中央挺港「和平統一、一國兩制」沒有改變，國台辦副主任陳元豐則對台喊話「沒有任何勢力能改變兩岸關係向前發展，實現完全統一的歷史大勢。」

世界互聯網大會分論壇，罕見嗅出政治味，香港中聯辦副主任盧新寧自嘲，她到港赴任六個月，但「六個月就像六年」，她坦言，香港現在是自1997年回歸中國以來最為嚴峻的局勢，但強調，抗爭持續四個多月以來至今，中央挺港「和平統一、一國兩制」沒有改變。

由於「反送中」未平，「反進蒙面法」又起，是否「一國兩制」在香港失敗？針對香港持續不止的街頭行動，盧新寧以「鐵石相激自有火花」來寓意。她還舉了旅居香港的中國作家茅盾，以香港寫作「文藝陣地」為民族解放奔走為例，藉以強調香港有不可替代的價值，動盪局勢中必須注入更多正能量。

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大會主辦方，國家網信辦副主任劉烈宏指出，中央高度重視香港長期穩定，她強調一國兩制方針是為實現完全統一，而香港目前遭遇最嚴峻的局勢，更有複雜的外部因素，他引用國家主席習近平指示「保持香港、澳門長期繁榮穩定，必須全面准確貫徹一國兩制、港人治港、澳人治澳、高度自治的方針」，強調中央支持特別行政區政府和行政長官依法施政、積極作為。

國台辦副主任陳元豐則從香港談到對台關係，他說，沒有任何力量能夠阻擋中國前進的步伐，也沒有任何勢力能改變兩岸關係向前發展，實現完全統一的歷史大勢。

他提出，要爭取兩岸的民族認同，也就是從兩岸同胞的文化認同，到民族認同，到共同精神家園，來增進和平統一認同。