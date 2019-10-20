親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

老翁資源回收鋸鐵管被炸死 懷疑鋸到軍方火箭未爆彈

亞錦賽／中華5：4勝日本 相隔18年奪第五冠

兩岸四地論壇烏鎮發聲 陸官方護擁一國兩制

2019-10-20 21:45聯合報 特派記者戴瑞芬／烏鎮20日電

第六屆世界互聯網大會20日在浙江烏鎮開幕，下午登場的兩岸暨港澳四地論壇，由於涉港議題敏感，吸引爆滿的中外媒體到場。出席的香港中聯辦副主任盧新寧強調，中央挺港「和平統一、一國兩制」沒有改變，國台辦副主任陳元豐則對台喊話「沒有任何勢力能改變兩岸關係向前發展，實現完全統一的歷史大勢。」

世界互聯網大會分論壇，罕見嗅出政治味，香港中聯辦副主任盧新寧自嘲，她到港赴任六個月，但「六個月就像六年」，她坦言，香港現在是自1997年回歸中國以來最為嚴峻的局勢，但強調，抗爭持續四個多月以來至今，中央挺港「和平統一、一國兩制」沒有改變。

由於「反送中」未平，「反進蒙面法」又起，是否「一國兩制」在香港失敗？針對香港持續不止的街頭行動，盧新寧以「鐵石相激自有火花」來寓意。她還舉了旅居香港的中國作家茅盾，以香港寫作「文藝陣地」為民族解放奔走為例，藉以強調香港有不可替代的價值，動盪局勢中必須注入更多正能量。

大會主辦方，國家網信辦副主任劉烈宏指出，中央高度重視香港長期穩定，她強調一國兩制方針是為實現完全統一，而香港目前遭遇最嚴峻的局勢，更有複雜的外部因素，他引用國家主席習近平指示「保持香港、澳門長期繁榮穩定，必須全面准確貫徹一國兩制、港人治港、澳人治澳、高度自治的方針」，強調中央支持特別行政區政府和行政長官依法施政、積極作為。

國台辦副主任陳元豐則從香港談到對台關係，他說，沒有任何力量能夠阻擋中國前進的步伐，也沒有任何勢力能改變兩岸關係向前發展，實現完全統一的歷史大勢。

他提出，要爭取兩岸的民族認同，也就是從兩岸同胞的文化認同，到民族認同，到共同精神家園，來增進和平統一認同。

這場「兩岸暨香港、澳門互聯網發展論壇」，一開始的大陸官方層級主題發言，從涉港議題引發喊話表態意味濃厚，而在第二階段有兩場文化對話，兩岸四地藝文界則對話戲曲、藝術、人文與互聯網新科技的磨合共融，出席對話的台灣藝文界包括出身京劇世家的台灣新劇團團長李寶春、歌仔戲名角陳亞蘭、以及琉璃工房創辦人張毅與楊惠姍。

國台辦副主任陳元豐。記者戴瑞芬攝影
國台辦副主任陳元豐。記者戴瑞芬攝影
分享
台灣藝文界新劇團團長李寶春(左一)、歌仔戲名角陳亞蘭(中)，出席世界互聯網大會兩...
台灣藝文界新劇團團長李寶春(左一)、歌仔戲名角陳亞蘭(中)，出席世界互聯網大會兩岸四地論壇。記者戴瑞芬攝影
分享
國台辦副主任陳元豐。記者戴瑞芬攝影
國台辦副主任陳元豐。記者戴瑞芬攝影
分享

香港一國兩制國台辦
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

陳同佳案 香港政府呼籲台灣務實積極接收他自首

2019-10-20 21:12

馬評港女命案批政府閹割司法 陸委會要馬別生氣了

2019-10-20 19:39

操弄犯嫌來台投案 法務部：政治凌駕司法是港方政府

2019-10-20 19:24

港警田心警署放催淚彈 男子疑被擊中頭破血流

2019-10-03 09:23

回應馬英九 總統府：應對港府態度感到詫異與憤怒

2019-10-20 18:41

陸委會反問馬英九：港府已讀不回 為何不憤怒？

2019-10-20 17:37

反送中／水炮車彌敦道射藍色水柱 現場有記者受傷

2019-10-20 16:54

陳同佳決赴台自首 香港特首被轟：殺人犯都承擔過你

2019-10-20 16:50

【重磅快評】蔡政府膝反射 錯失解決陳同佳案良機

2019-10-20 14:31

日媒：北海道大學教授在北京被捕 疑涉間諜活動

2019-10-20 14:26

楊潔篪率團訪巴西 為習近平下月赴金磚峰會鋪路

2019-10-20 14:25

陸拔完台邦交國後 胡春華再訪南太薩摩亞引起美關注

2019-10-20 14:22

yellow＝葉落？ 學者倡西方文明來自中國引來網友群嘲

2019-10-20 14:21

港大畢業生促林鄭月娥辭校監 獲9成選票支持

2019-10-20 14:20

林鄭月娥：基本法表明特首可對已判刑個案行使赦免

2019-10-20 14:05

陳同佳案／法務部否認卸責 籲港續押

2019-10-20 13:45

陳同佳案／ 陸委會：要先管制相關人員入境

2019-10-20 13:45

陳同佳案／馬怒批蔡「為政治不顧人權和人命」

2019-10-20 13:45

箱屍案陳同佳想自首 我禁港嫌來台投案

2019-10-20 13:11

馬英九談陳同佳案：蔡政府將這件事政治化

2019-10-20 12:27

談箱屍案 馬英九怒批蔡政府自我閹割司法管轄權

2019-10-20 11:52

陳同佳案 陸委會：我方有必要先管制相關人員入境

2019-10-20 11:42

港女命案凶嫌及勸說投案者 移民署均註記禁止來台

2019-10-20 11:06

陳同佳有意來台投案 法務部籲港方續押否認推責任

2019-10-20 11:02

港鐵部分車站中午起關閉 崇光尖沙嘴店今暫停營業

2019-10-20 09:41

北京瞭望／西方文明源自中國？ 被網友酸爆

2019-10-20 01:05

觀察站／反送中變反送台？夾處台港政府間的嫌犯人球

2019-10-20 00:10

新聞眼／法務部立場反覆 政治凌駕司法

2019-10-20 00:05

港府擬安排箱屍案凶嫌來台 陸委會批踢皮球

2019-10-20 00:00

東歐女流利重慶話吸粉255萬：以為全大陸都說重慶話

2019-10-19 23:30

陸國監委與聯合國簽備忘錄 展開國際追逃合作

2019-10-19 23:14

港府助陳同佳來台投案 陸委會：急於將嫌犯脫手

2019-10-19 20:13

中國擴張在尼泊爾影響力 公立學校推廣中文教育

2019-10-19 17:25

港澳辦副主任：「一國兩制」進入50年不變的歷史中期

2019-10-19 17:03

批NBA總裁造謠 陸官媒：為成美式政客熱身

2019-10-19 16:30

黨刊發表舊談話 習近平警告：中共亡黨最大危險在黨內

2019-10-19 14:01

林鄭月娥：港府將安排箱屍凶嫌來台 陸委會：別具用心

2019-10-19 13:10

陳同佳來台投案？陸委會指港府推卸責任，別具用心

2019-10-19 12:08

林鄭月娥稱自己非戀棧權位

2019-10-19 10:13
看更多

熱門文章

強國為何鼓勵夜生活 原來這危機已迫在眉睫

2019-10-20 11:00

東歐女流利重慶話吸粉255萬：以為全大陸都說重慶話

2019-10-19 23:30

不爽籃網老闆親中 香港抗爭支持者赴NBA籃網賽場示威

2019-10-20 08:23

陸委會反問馬英九：港府已讀不回 為何不憤怒？

2019-10-20 17:37

陳同佳案 香港政府呼籲台灣務實積極接收他自首

2019-10-20 21:12

日媒：北海道大學教授在北京被捕 疑涉間諜活動

2019-10-20 14:26

港府擬安排箱屍案凶嫌來台 陸委會批踢皮球

2019-10-20 00:00

觀察站／反送中變反送台？夾處台港政府間的嫌犯人球

2019-10-20 00:10

談箱屍案 馬英九怒批蔡政府自我閹割司法管轄權

2019-10-20 11:52

陳同佳案 陸委會：我方有必要先管制相關人員入境

2019-10-20 11:42

劉鶴釋三信號 挺大陸經濟

2019-10-19 23:50

港女命案凶嫌及勸說投案者 移民署均註記禁止來台

2019-10-20 11:06

新聞眼／法務部立場反覆 政治凌駕司法

2019-10-20 00:05

反送中／尖沙嘴警署外射催淚彈 警一度舉槍指向示威者

2019-10-20 15:27

反送中／水炮車彌敦道射藍色水柱 現場有記者受傷

2019-10-20 16:54

香港民眾周日將有大游行 林鄭支持警察使用武力

2019-10-19 23:00

馬評港女命案批政府閹割司法 陸委會要馬別生氣了

2019-10-20 19:39

操弄犯嫌來台投案 法務部：政治凌駕司法是港方政府

2019-10-20 19:24

港中文大學校長挺學生 陸官媒批「隨波逐流」

2019-10-20 10:23

反禁蒙面法遊行起步 港警一度舉藍旗警告

2019-10-20 13:58

箱屍案陳同佳想自首 我禁港嫌來台投案

2019-10-20 13:11

示威者向尖沙嘴警署擲汽油彈 警方射催淚彈

2019-10-20 16:18

陳同佳決赴台自首 香港特首被轟：殺人犯都承擔過你

2019-10-20 16:50

北京瞭望／西方文明源自中國？ 被網友酸爆

2019-10-20 01:05

陸科學家解析非洲豬瘟病毒結構 有助疫苗研製

2019-10-19 23:16

港示威者廣東道中資銀行分行縱火 冒出濃煙

2019-10-20 15:31

馬英九談陳同佳案：蔡政府將這件事政治化

2019-10-20 12:27

兩岸關係急凍 茶農10年交流鬥茶比賽不中斷

2019-10-20 10:38

陸拔完台邦交國後 胡春華再訪南太薩摩亞引起美關注

2019-10-20 14:22

香港下午反禁蒙面法遊行 高鐵站提高戒備

2019-10-20 11:20

瘋狂的「炒鞋」生意 這次驚動大陸央行！

2019-10-20 21:52

林鄭月娥：基本法表明特首可對已判刑個案行使赦免

2019-10-20 14:05

中國港澳辦：澳門一國兩制經驗 可供香港借鑑

2019-10-20 12:49

回應馬英九 總統府：應對港府態度感到詫異與憤怒

2019-10-20 18:41

陳同佳有意來台投案 法務部籲港方續押否認推責任

2019-10-20 11:02

民陣譴責港警向清真寺噴藍色水 侮辱宗教場所

2019-10-20 19:40

道歉還不夠！ Dior發布會放「我和我的祖國」遭譏

2019-10-20 20:00

傳網民20日遊行號召攜刀「私了」 5000警力戒備

2019-10-20 16:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top