陳同佳案 香港政府呼籲台灣務實積極接收他自首

2019-10-20 21:12 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／即時報導



香港政府反駁陳同佳「被自首」的指控，冀台方務實及積極接收自首人士。卻隻字不回應台港官方司法互助。（星島網） 分享 facebook 涉嫌在台灣殺人的港人陳同佳日前去信特首林鄭月娥表明刑滿出獄後願意赴台自首，但陸委會表明應透過司法互助，以彰顯司法正義。香港政府今晚發聲明，指希望台方務實及積極接收一位被其通緝和自願自首的人士。特區政府會在本港法律容許的基礎上向台提供所需協助。

據星島網，香港政府指出，香港政府一向尊重法治，依法辦事。特區政府早已表明，香港現在沒有法律容許將陳移送到台灣，也沒有法律與台進行刑事司法協作。陳本次是自願自首，台方應該按一般自願自首情況處理。

香港政府稱，台灣殺人案的陳姓疑犯表示願出獄後到台灣自首，純粹出於自願。有指陳姓疑犯「被自首」，甚至涉及政治操作，指控完全失實。香港特區崇尚法治，警方打擊罪案不遺餘力，律政司在檢控方面嚴格把關。香港律政司已就陳案充分及全面地考慮了警方的調查及全部所得證據，並確認在香港只有足夠證據控告陳姓疑犯清洗黑錢罪，沒有足夠證據控告他其他罪行，包括企圖謀殺或所謂「蓄意計畫殺人罪」。

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香港執法、檢控、司法政治中立，完全按所得證據行事，對於無中生有，憑空捏造的說法，包括所謂的調查不足、漠視追訴其殺人罪行的情況、香港有司法管轄權而不應用等，表示深切遺憾。

港府宣稱，事實上，過去港方一直向台方明確表示，樂意提供合法可行的協助，以便台方調查台灣殺人案。港方早於去年3月主動派警務人員到台灣接觸當地刑事警察局人員，港方亦就案情及證據與台灣士林地方檢察署溝通。在去年6月至今年4月，港方直接向台方及透過港台經濟文化合作協進會、台港經濟文化合作策進會平台共發了4封信件，以交流案件進程及表示希望會面磋商。今年3月，政府更在協、策平台上向台方正式提出願意派代表團到台磋商處理殺人案的協作安排，但是沒有得到台方回覆。

香港警方去年3月拘捕陳同佳，經調查後發現只有充分證據控訴陳清洗黑錢罪。案件因而進入司法程序，所有相關證據一律不能在司法程序進行中與第三方包括台方互通。香港政府早在發給台方的信件中清楚說明這個情況。隨著陳姓疑犯自願自首，加上香港的司法程序已經結束，而陳姓疑犯不再上訴兼快出獄，已經向台方清楚表示樂意提供合法可行的協助。台方如在處理陳自首中提出有關證據的請求，港方會積極依法配合。