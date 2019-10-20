親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

老翁資源回收鋸鐵管被炸死 懷疑鋸到軍方火箭未爆彈

亞錦賽／中華5：4勝日本 相隔18年奪第五冠

陳同佳案 香港政府呼籲台灣務實積極接收他自首

2019-10-20 21:12聯合報 記者賴錦宏／即時報導

香港政府反駁陳同佳「被自首」的指控，冀台方務實及積極接收自首人士。卻隻字不回應台...
香港政府反駁陳同佳「被自首」的指控，冀台方務實及積極接收自首人士。卻隻字不回應台港官方司法互助。（星島網）
分享
涉嫌在台灣殺人的港人陳同佳日前去信特首林鄭月娥表明刑滿出獄後願意赴台自首，但陸委會表明應透過司法互助，以彰顯司法正義。香港政府今晚發聲明，指希望台方務實及積極接收一位被其通緝和自願自首的人士。特區政府會在本港法律容許的基礎上向台提供所需協助。

據星島網，香港政府指出，香港政府一向尊重法治，依法辦事。特區政府早已表明，香港現在沒有法律容許將陳移送到台灣，也沒有法律與台進行刑事司法協作。陳本次是自願自首，台方應該按一般自願自首情況處理。

香港政府稱，台灣殺人案的陳姓疑犯表示願出獄後到台灣自首，純粹出於自願。有指陳姓疑犯「被自首」，甚至涉及政治操作，指控完全失實。香港特區崇尚法治，警方打擊罪案不遺餘力，律政司在檢控方面嚴格把關。香港律政司已就陳案充分及全面地考慮了警方的調查及全部所得證據，並確認在香港只有足夠證據控告陳姓疑犯清洗黑錢罪，沒有足夠證據控告他其他罪行，包括企圖謀殺或所謂「蓄意計畫殺人罪」。

香港執法、檢控、司法政治中立，完全按所得證據行事，對於無中生有，憑空捏造的說法，包括所謂的調查不足、漠視追訴其殺人罪行的情況、香港有司法管轄權而不應用等，表示深切遺憾。

港府宣稱，事實上，過去港方一直向台方明確表示，樂意提供合法可行的協助，以便台方調查台灣殺人案。港方早於去年3月主動派警務人員到台灣接觸當地刑事警察局人員，港方亦就案情及證據與台灣士林地方檢察署溝通。在去年6月至今年4月，港方直接向台方及透過港台經濟文化合作協進會、台港經濟文化合作策進會平台共發了4封信件，以交流案件進程及表示希望會面磋商。今年3月，政府更在協、策平台上向台方正式提出願意派代表團到台磋商處理殺人案的協作安排，但是沒有得到台方回覆。

香港警方去年3月拘捕陳同佳，經調查後發現只有充分證據控訴陳清洗黑錢罪。案件因而進入司法程序，所有相關證據一律不能在司法程序進行中與第三方包括台方互通。香港政府早在發給台方的信件中清楚說明這個情況。隨著陳姓疑犯自願自首，加上香港的司法程序已經結束，而陳姓疑犯不再上訴兼快出獄，已經向台方清楚表示樂意提供合法可行的協助。台方如在處理陳自首中提出有關證據的請求，港方會積極依法配合。

香港自首殺人
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

馬評港女命案批政府閹割司法 陸委會要馬別生氣了

2019-10-20 19:39

操弄犯嫌來台投案 法務部：政治凌駕司法是港方政府

2019-10-20 19:24

港警田心警署放催淚彈 男子疑被擊中頭破血流

2019-10-03 09:23

兩岸四地論壇烏鎮發聲 陸官方護擁一國兩制

2019-10-20 21:45

回應馬英九 總統府：應對港府態度感到詫異與憤怒

2019-10-20 18:41

陸委會反問馬英九：港府已讀不回 為何不憤怒？

2019-10-20 17:37

反送中／水炮車彌敦道射藍色水柱 現場有記者受傷

2019-10-20 16:54

陳同佳決赴台自首 香港特首被轟：殺人犯都承擔過你

2019-10-20 16:50

【重磅快評】蔡政府膝反射 錯失解決陳同佳案良機

2019-10-20 14:31

日媒：北海道大學教授在北京被捕 疑涉間諜活動

2019-10-20 14:26

楊潔篪率團訪巴西 為習近平下月赴金磚峰會鋪路

2019-10-20 14:25

陸拔完台邦交國後 胡春華再訪南太薩摩亞引起美關注

2019-10-20 14:22

yellow＝葉落？ 學者倡西方文明來自中國引來網友群嘲

2019-10-20 14:21

港大畢業生促林鄭月娥辭校監 獲9成選票支持

2019-10-20 14:20

林鄭月娥：基本法表明特首可對已判刑個案行使赦免

2019-10-20 14:05

陳同佳案／法務部否認卸責 籲港續押

2019-10-20 13:45

陳同佳案／ 陸委會：要先管制相關人員入境

2019-10-20 13:45

陳同佳案／馬怒批蔡「為政治不顧人權和人命」

2019-10-20 13:45

箱屍案陳同佳想自首 我禁港嫌來台投案

2019-10-20 13:11

馬英九談陳同佳案：蔡政府將這件事政治化

2019-10-20 12:27

談箱屍案 馬英九怒批蔡政府自我閹割司法管轄權

2019-10-20 11:52

陳同佳案 陸委會：我方有必要先管制相關人員入境

2019-10-20 11:42

港女命案凶嫌及勸說投案者 移民署均註記禁止來台

2019-10-20 11:06

陳同佳有意來台投案 法務部籲港方續押否認推責任

2019-10-20 11:02

港鐵部分車站中午起關閉 崇光尖沙嘴店今暫停營業

2019-10-20 09:41

北京瞭望／西方文明源自中國？ 被網友酸爆

2019-10-20 01:05

觀察站／反送中變反送台？夾處台港政府間的嫌犯人球

2019-10-20 00:10

新聞眼／法務部立場反覆 政治凌駕司法

2019-10-20 00:05

港府擬安排箱屍案凶嫌來台 陸委會批踢皮球

2019-10-20 00:00

東歐女流利重慶話吸粉255萬：以為全大陸都說重慶話

2019-10-19 23:30

陸國監委與聯合國簽備忘錄 展開國際追逃合作

2019-10-19 23:14

港府助陳同佳來台投案 陸委會：急於將嫌犯脫手

2019-10-19 20:13

中國擴張在尼泊爾影響力 公立學校推廣中文教育

2019-10-19 17:25

港澳辦副主任：「一國兩制」進入50年不變的歷史中期

2019-10-19 17:03

批NBA總裁造謠 陸官媒：為成美式政客熱身

2019-10-19 16:30

黨刊發表舊談話 習近平警告：中共亡黨最大危險在黨內

2019-10-19 14:01

林鄭月娥：港府將安排箱屍凶嫌來台 陸委會：別具用心

2019-10-19 13:10

陳同佳來台投案？陸委會指港府推卸責任，別具用心

2019-10-19 12:08

林鄭月娥稱自己非戀棧權位

2019-10-19 10:13
看更多

熱門文章

強國為何鼓勵夜生活 原來這危機已迫在眉睫

2019-10-20 11:00

東歐女流利重慶話吸粉255萬：以為全大陸都說重慶話

2019-10-19 23:30

不爽籃網老闆親中 香港抗爭支持者赴NBA籃網賽場示威

2019-10-20 08:23

陸委會反問馬英九：港府已讀不回 為何不憤怒？

2019-10-20 17:37

陳同佳案 香港政府呼籲台灣務實積極接收他自首

2019-10-20 21:12

日媒：北海道大學教授在北京被捕 疑涉間諜活動

2019-10-20 14:26

港府擬安排箱屍案凶嫌來台 陸委會批踢皮球

2019-10-20 00:00

觀察站／反送中變反送台？夾處台港政府間的嫌犯人球

2019-10-20 00:10

談箱屍案 馬英九怒批蔡政府自我閹割司法管轄權

2019-10-20 11:52

陳同佳案 陸委會：我方有必要先管制相關人員入境

2019-10-20 11:42

劉鶴釋三信號 挺大陸經濟

2019-10-19 23:50

港女命案凶嫌及勸說投案者 移民署均註記禁止來台

2019-10-20 11:06

新聞眼／法務部立場反覆 政治凌駕司法

2019-10-20 00:05

反送中／尖沙嘴警署外射催淚彈 警一度舉槍指向示威者

2019-10-20 15:27

反送中／水炮車彌敦道射藍色水柱 現場有記者受傷

2019-10-20 16:54

香港民眾周日將有大游行 林鄭支持警察使用武力

2019-10-19 23:00

馬評港女命案批政府閹割司法 陸委會要馬別生氣了

2019-10-20 19:39

操弄犯嫌來台投案 法務部：政治凌駕司法是港方政府

2019-10-20 19:24

港中文大學校長挺學生 陸官媒批「隨波逐流」

2019-10-20 10:23

反禁蒙面法遊行起步 港警一度舉藍旗警告

2019-10-20 13:58

箱屍案陳同佳想自首 我禁港嫌來台投案

2019-10-20 13:11

示威者向尖沙嘴警署擲汽油彈 警方射催淚彈

2019-10-20 16:18

陳同佳決赴台自首 香港特首被轟：殺人犯都承擔過你

2019-10-20 16:50

北京瞭望／西方文明源自中國？ 被網友酸爆

2019-10-20 01:05

陸科學家解析非洲豬瘟病毒結構 有助疫苗研製

2019-10-19 23:16

港示威者廣東道中資銀行分行縱火 冒出濃煙

2019-10-20 15:31

馬英九談陳同佳案：蔡政府將這件事政治化

2019-10-20 12:27

兩岸關係急凍 茶農10年交流鬥茶比賽不中斷

2019-10-20 10:38

陸拔完台邦交國後 胡春華再訪南太薩摩亞引起美關注

2019-10-20 14:22

香港下午反禁蒙面法遊行 高鐵站提高戒備

2019-10-20 11:20

瘋狂的「炒鞋」生意 這次驚動大陸央行！

2019-10-20 21:52

林鄭月娥：基本法表明特首可對已判刑個案行使赦免

2019-10-20 14:05

中國港澳辦：澳門一國兩制經驗 可供香港借鑑

2019-10-20 12:49

回應馬英九 總統府：應對港府態度感到詫異與憤怒

2019-10-20 18:41

陳同佳有意來台投案 法務部籲港方續押否認推責任

2019-10-20 11:02

民陣譴責港警向清真寺噴藍色水 侮辱宗教場所

2019-10-20 19:40

道歉還不夠！ Dior發布會放「我和我的祖國」遭譏

2019-10-20 20:00

傳網民20日遊行號召攜刀「私了」 5000警力戒備

2019-10-20 16:53

yellow＝葉落？ 學者倡西方文明來自中國引來網友群嘲

2019-10-20 14:21

陳同佳案／法務部否認卸責 籲港續押

2019-10-20 13:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top