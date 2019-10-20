易綱：繼續推動金融業開放 提供平等競爭環境
2019-10-20 20:03
聯合報 記者賴錦宏
／即時報導
中國人民銀行行長易綱日前表示，近年來多邊貿易體系遇到嚴峻挑戰，中方願與各方合作，共同維護以規則為基礎的多邊貿易體系。中國將繼續推動金融業開放，包括取消外資金融機構的股比限制，為中外金融機構提供平等的競爭環境。
據香港信報財經網，易綱和人行副行長陳雨露近日在美國華盛頓出席第40屆國際貨幣與金融委員會(IMFC)會議，會議主要討論全球經濟金融形勢與風險、全球政策議程和基金組織改革等議題。
易綱稱，中方將與各方共同努力，推動相關改革，使國際貨幣基金組織(IMF)份額能夠客觀反映國際經濟格局的現實情況。中國高度重視與低收入國家的合作，在促進低收入國家經濟和社會發展上取得積極成果，並與基金組織建立聯合能力建設中心，為低收入國家提供大量培訓。
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會議指出，4月以來全球增長持續放緩，預計今年全球經濟增速為3%，明年增速將回升，但前景高度不確定，並呼籲減少政策不確定性並加強國際合作。自由、公平和互利的貨物和服務貿易及投資是增長和就業的關鍵引擎。需解決貿易摩擦，支持世界貿易組織進行必要改革以完善其運行。
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