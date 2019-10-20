馬評港女命案批政府閹割司法 陸委會要馬別生氣了

2019-10-20 19:39 聯合報 記者 聯合報 記者 呂佳蓉 /即時報導



前總統馬英九今日在臉書上表示，對於涉嫌殺害港女潘曉穎的兇嫌陳同佳願意來台投案，蔡政府認為其中有陰謀而拒絕，他感到非常詫異與憤怒，且認為這是自我閹割司法管轄權；對此，陸委會今日指出，馬前總統對港府不回應司法互助、政治操作送中條例，為何不詫異與不憤怒，陸委會還在新聞稿上要「馬前總統真的別生氣了！」

馬英九表示，「陳嫌的犯罪地是在台灣，罪證都在台灣，我檢方早已掌握，並將他通緝，為什麼反而要香港交出罪證來？」蔡總統成天喊「捍衛主權」，司法管轄權就是國家主權的高度表現，但在此眾所矚目的關鍵事件上，蔡政府卻要放棄司法管轄權。

陸委會今日下午發布新聞稿回應稱，正因為我方重視司法人權，政府自當以更審慎周妥的態度去處理本案。我方已多次呼籲港方進行司法合作，讓殺人犯得到應有的處罰，但港府皆「已讀不回」。

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陸委會並反問，本案被害及加害都香港人，「馬前總統為何主張香港政府不必交罪證給台灣？」對於港府不回應我方司法互助的請求，及自棄管轄權卻政治操作送中條例，怎麼也沒有感到「詫異和憤怒」？

陸委會接著指出，香港特首日前都公開發言，卻還是不回應司法互助請求，「這不是政治操作，又是什麼呢？」並稱，「難道馬前總統不贊成雙方透過司法互助，以彰顯司法正義嗎？馬前總統真的別生氣了！」