操弄犯嫌來台投案 法務部：政治凌駕司法是港方政府

2019-10-20 19:24 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ／即時報導



陳同佳涉嫌殺害潘姓女友，棄屍後逃回香港。圖／本報資料照片 分享 facebook 港女箱屍命案通緝犯陳同佳，即將刑滿出獄，且透過香港警方函文刑事局轉達有意來台投案，法務部今晚再度發新聞稿澄清，態度自始至終一致，全力尋求台港司法合作，否認放棄本案司法管轄權，轉而批香港突然「操弄」嫌犯投案。

法務部新聞稿指出，台灣作為法治國家，堅守司法主權，一切程序均依法處理，絕不推卸偵辦責任，港方對於我方請求司法互助「始終置之不理」，加害者、被害者均為香港居民，且預謀犯罪地在香港，港方應有司法管轄權，因此才會呼籲港方「續押犯嫌追訴殺人罪責」，願協助提供在台證據。

法務部今晚轉而抨擊港方，「突然操弄犯嫌到台灣投案」，且不透過正式司法互助的管道回應，真正以政治凌駕司法者，應係香港政府，其理不言可諭！

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法務部強調，呼籲港方續押，正是基於司法主權地位，竭力幫助受害者討回公道，並無任何政治考量，港方應努力實現被害人及家屬的個案正義，勿迴避就地追訴罪犯，或在對等、尊嚴、互助基礎上進行「司法互助」。