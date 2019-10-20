反送中／水炮車彌敦道射藍色水柱 現場有記者受傷

2019-10-20 16:54 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／即時報導



民陣九龍遊行今（20日）日下午1時30分由尖沙嘴梳士巴利花園遊行至西九龍高鐵站，黑衣蒙面示威者下午在尖沙嘴集合後，兵分多路示威，警方水炮車在港鐵柯士甸站外戒備。下午4時許，警方出動水炮車在彌敦道發射藍色水柱，驅散人群。防暴警員則在場快速推進，示威者隨即四散。

據星島網，一批示威者在梳士巴利花園集合後，沿彌敦道行車線往旺角和太子方向進發，沿途破壞港鐵站出入口。部分人在尖沙嘴警署外聚集並叫囂。

另一批人則行往廣東道一帶，往高鐵西九站方向前進。

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據香港電台報導，在九龍公園入口附近，亦有示威者投擲汽油彈，警方施放多枚催淚彈驅散。

九龍公園現場，已有多名記者受傷，有人的膝蓋及腿部受傷，義務醫療人員即時為傷者做緊急治療。香港警員一度在警署內作出警告，指現場的記者阻礙警察辦公，要求他們離開。

下午四點十七分，旺角警署警員舉起黑旗，有警員在露台舉槍戒備。示威者在彌敦道所設的「火路障」冒出濃濃黑煙。

旺角警署向彌敦道發射多枚催淚彈，但太子道西仍有好多車行駛，催淚彈在車輛之間爆開，而射程範圍內主要為記者。部分示威者撤向旺角方向。約20輛警車停泊在漆咸道南。