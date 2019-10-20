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反送中／尖沙嘴警署外射催淚彈 警一度舉槍

示威者向尖沙嘴警署擲汽油彈 警方射催淚彈

2019-10-20 16:18聯合報 記者賴錦宏／即時報導

香港九龍區遊行反《禁蒙面法》遊行下午1時半左右開始，自尖沙嘴梳士巴利花園起步，示威者沿馬路行至高鐵西九龍站。

據星島網，有示威者沿途以水馬及雜物堵塞馬路。下午2時過後，尖沙嘴警署有警員舉藍旗，並透過揚聲器警告示威者。有示威者無視警方在警署內布防，在尖沙咀警署向以噴漆塗黑警徽。

大批遊行人士途經尖沙嘴警署，不斷向警方叫罵，期間有警員向警署外市民舉槍，並向外噴催淚水劑，其後警方舉黑旗後發射多枚催淚彈。

示威者在尖沙嘴警署外十字路口近柯士甸道築起路障，又向警署門外梯級擲燃燒彈，警方再度向警署外舉槍。

尖沙咀警署門外樓梯被人投擲汽油彈。（香港電台）
尖沙咀警署門外樓梯被人投擲汽油彈。（香港電台）
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香港高鐵禁蒙面法
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