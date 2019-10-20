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陳同佳決赴台自首 香港特首被轟：殺人犯都承擔過你

2019-10-20 16:50世界日報 香港新聞組／香港20日電

台灣殺人案啟動香港移交逃犯修例引起的風暴未止。該案疑犯陳同佳料23日會就洗黑錢罪在香港刑滿獲釋，特首林鄭月娥昨日稱，陳同佳決心赴台自首為事件提供了一個「相對令人釋懷和寬心的結局」，有民眾批評林太包庇警暴，形容願赴台為殺人案自首的陳同佳「都有承擔過你（林鄭）」。

明報報導，北京市政協委員、聖公會教省秘書長管浩鳴前日公開陳同佳決定自首。陸委會在昨天傍晚的第二度回應中表示，有輿論認為陳同佳是「被投案」，質疑香港有人藉該案作政治操作。林鄭月娥昨早稱，特區政府未有主動或要求其他人與陳同佳接觸。

據報導，6月反修例風波以來，逾750名18歲以下示威者被捕，特首林鄭月娥昨在節目中表示，示威者訴求之一是釋放所有被捕者，她認為這非常難以實行，執法機關的調查不存在由特首介入，但願意研究在不違反法治下為未成年被捕者提供額外支援。

報導指出，中文大學校長段崇智前日發表公開信，提及將去信林鄭月娥，希望她考慮在現有機制以外跟進校內學生聲稱扣留期間遭警員不合理對待個案。林太表示理解段校長愛護學生，惟認為要尋求真相，涉事學生應勇敢將事實說出，並交由現有機制處理；大眾若不信任或接受現有制度或機構，會增加尋求真相的難度。

此外，香港大學畢業生議會昨召開特別會員大會，討論及表決兩項議案，結果均以逾九成贊成票通過，包括「要求校監林鄭月娥辭任校監一職」及「校方管理層應支援因參與反修例運動而受傷或被捕的港大學生」。

香港陳同佳林鄭月娥
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