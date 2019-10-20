林鄭月娥：基本法表明特首可對已判刑個案行使赦免
2019-10-20 14:05
聯合報 記者羅印冲
／即時報導
香港特首林鄭月娥表示，不能不追究違法和有證據的檢控，但對在裁判後有判刑的人士，在不違反法治基礎下，她是有誠意研究可以提供什麼支援，但詳情不能透露。
據香港電台報導，林鄭月娥出席無線電視節目《講清講楚》，回應會否對未成年的被捕人士運用特赦權，林鄭月娥表示，在《基本法》下，有條文表明特首可以對已判刑的個案行使赦免，以往亦曾運用，例如對有健康問題的在囚人士減刑；但現時說什麼都可能會釋放錯誤訊息，誤以為違法行為會被赦免，重申希望家長、老師和牧者要保護未成年人，讓他們不要參加違法活動。
林鄭月娥又指，示威遊行發展成暴力示威，令香港舉步為艱，難以用一個建議便能停止暴力。
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至於重組警隊的訴求，她表示，等待事態平靜後，客觀分析社會一向重視的機構、組織，是否有需要改變、增強、與時並進，或與市民拉近距離。她強調不局限於警隊，要追上時代需要，便有重新審視的必要，要進行改組，而改組並不等於做得很差。
她又說，「重組警隊」是一個口號，並賦予一個負面的看法，政府重整架構等，是慣常的政府行為，在收集意見後，會看看有哪些方面，令警隊更能維護治安，同時又得到市民的信任。
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