日媒：北海道大學教授在北京被捕 疑涉間諜活動

2019-10-20 14:26 世界日報 中國新聞組／北京20日電



日本共同社18日引述中日關係消息人士消息報導，中國政府9月在北京拘捕一名40多歲的北海道大學男教授。消息人士透露，稱該教授被懷疑從事間諜活動，現在仍在拘留中，該教授也曾在防衛省防衛研究所和外務省工作過。

香港01報導，日本外務省公布，一名40多歲的日本男子9月因涉嫌違反中國法律而被北京當局拘捕。NHK引述相關人士透露，該男子曾於日本防衛省的智庫、防衛研究所及外務省工作，現任職北海道大學教授，曾於9月上旬前往北京訪問。報導指出，目前該教授被捕原因不明，相信與從事間諜活動的可能性較大。

有日本網友翻查資料，認為被捕人士應該是北海道法學部教授岩谷將。據大學網站顯示，岩谷將2007年4月起於防衛省防衛研究所工作，從事戰史研究，2016年2月曾短暫任職外務省職位。他其後到北海道大學任教至今，專門研究中國政治。

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