楊潔篪率團訪巴西 為習近平下月赴金磚峰會鋪路
2019-10-20 14:25世界日報 中國新聞組／北京20日電
中共中央外事辦主任楊潔篪17日和18日率團訪問巴西，出席第九次金磚國家安全事務高級代表會議。也為中國國家主席習近平下個月到訪參加金磚國家領導人會晤進行準備。
中新社報導，楊潔篪表示，應習近平邀請，巴西總統波索納洛即將對中國進行首次國事訪問。
楊潔篪說，下個月，金磚國家領導人還將在巴西利亞舉行會晤。中方將全力支持巴方辦好會議，確保下階段兩國元首會晤取得圓滿成功。
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路透報導，中國近期加大了對巴西產大豆的進口力度。據兩名業內人士透露，14日以來，中國已經訂購了至少八船、總重48萬噸，價值約1.73億美元的巴西大豆。
報導指出，中國此時大量採購巴西大豆，顯示中國「並不急於購買美國產品」。但一名出口商表示，這可能與近期巴西大豆價格的下跌有關，因為對中國進口商來說，除非獲得免稅許可，否則購買美國大豆通常是虧本生意。
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