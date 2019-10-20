陸拔完台邦交國後 胡春華再訪南太薩摩亞引起美關注

2019-10-20 14:22 世界日報 中國新聞組／北京20日電



中國副總理胡春華19日率領龐大的代表團抵達南太平洋島國薩摩亞。 中國新聞社 分享 facebook 中國副總理胡春華19日率領龐大的代表團抵達南太平洋島國薩摩亞。該地區的索羅門群島和吉里巴斯9月才不顧美國警告，與台灣斷交後轉而與中國大陸建交，觀察人士指出，現在中國又派胡春華到薩摩亞，意圖非常明確，就是要加強中國對南太平洋地區的影響。分析人士指出，美國將密切關注中國在這個地區的活動。

美國之音引述薩摩亞全球新聞網報導，代表團總共有政府和商界人士代表250人，參加20日舉行的第三屆中國與太平洋島國之間的經濟發展合作論壇。胡春華在論壇開幕式上發表主旨演講。

中國商務部的一位發言人說，北京認為，這次為期兩天的會議為加深中國與太平洋之間的合作提供了一個「良好的機會」。這位發言人還說，這次論壇的議程包括貿易、農業、漁業、旅遊業、基礎設施、氣候變化等。

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另據南華早報報導，澳洲洛伊學院太平洋島嶼項目主任喬納森普里克表示，「去年（中國國家主席）習近平對巴布亞紐幾內亞進行過三天的訪問，在這麼短的時間內，中國又派出級別最高的25名高官（中共中央政治局的25名成員）中的一位訪問這個地區，肯定是非常重要的。」

喬納森普里克說：「西方，特別是澳洲最近加倍努力保持和建設與這個地區的關係。胡春華這次到訪明確顯示出中國要奪回勢頭的企圖。」

據報導，美國蘭德集團的資深防務分析師德雷克格羅斯曼說：「美國和其密切盟友澳洲、日本和紐西蘭越來越關注中國將來某一天對這些島國的影響力變大，可以獲得它們的港口，建立新的海軍基地。」

報導稱，中國與太平洋島國之間的經濟發展合作論開始於2016年。中國與八個太平洋邦交國的雙邊貿易在持續增加，去年達到43億美元，比2017年增長25%。中國是索羅門群島最大的貿易夥伴，是巴布亞紐幾內亞和斐濟的第二大貿易夥伴，是薩摩亞的第三大貿易夥伴。