yellow＝葉落？ 學者倡西方文明來自中國引來網友群嘲

2019-10-20 14:21 世界日報 記者 世界日報 記者 陳言喬 ／報導



「中共建政70年」掀起一波愛國熱潮和一股「中國式邏輯」的文化自信，最近中國網路有關「西方文明皆來源於中國」的聲音突然多起來。比如有人認為英語的「yellow」（黃色），是漢語「葉落」之意，而葉落正是秋天象徵，葉黃才落。

再比如「shop」（商店），他們研究出的結果說，這其實是漢語「商鋪」之意；還有「heart」（心臟）、「head」（頭），研究的結果認為是寓意著漢語的「核的」—都是人體最核心的器官…只是稍微有點變音而已。

這群學者「發現」英語的發音源自古漢語，因此研究認為「世界文明的起源於中國，英語英人起源於中國」，古希臘、古羅馬的民族，都是從中國移民到西方的，而且從祖源上推論，都屬於大湘西地區，英國人的祖先來自在湖南英縣。

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他們「邏輯推論」：根據希臘、羅馬的神話故事，西方文化是移民文化，而且是從東方來的移民文化，在當時西方的認知體系中，最東邊是印度。但中國在印度的東邊，所以得出結論，西方文明起源於中國。

這波「文化自信」源自今年7月下旬，由被稱為「新儒家代表人物」的杜鋼建為代表，他領銜眾多學者成立「世界文明起源研究促進會」，他兩年前的鉅著《文明源頭與大同世界》（右圖，取材自豆瓣網）裡稱，白人、古希臘人、古羅馬人、日爾曼人、高盧人均來自中國。

根據百度百科顯示，他被稱為「當代中國著名政治學家、理論家、法學家」，國家行政學院教授，曾任汕頭大學法學院院長、首席教授，湖南大學法學院院長，中共16大報告的起草人之一。與他共同研究的學者在學術界也都有一定名氣。

他們所提出的研究理論，太顛覆傳統認知，網路上呈現一片嘲弄與質疑聲，有人稱，這不過是另一種「中國式邏輯」：問態度，不問事實；問動機，不問是非；問親疏，不問道理。在盲目自信與不理性心態作祟下，包括無端仇富、迷信與極端民族主義等經常出現，這些學者的「研究」只是另一種「中國式邏輯」的高級延伸。

但因他們擁有眾多頭銜以及過去的學術成果，加上部分人士的吹捧捍衛，這種「一切西方文明起源於中國」的聲浪不僅未銷聲匿跡，近來隨著「建政70年」發酵的凝聚力與愛國心反倒引起論戰，還煞有其事的引起大家認真討論。