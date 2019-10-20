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陳同佳案 陸委會：我方有必要先管制相關人員入境

2019-10-20 11:42聯合報 記者羅印冲／即時報導

針對港府希望港人陳同佳來台投案，陸委會上午表示，港府應循司法互助處理，而我方有必要先對相關人員入境採取管制作為。陸委會說法，等於間接承認將不允許陳同佳入境台灣。

針對陳同佳案，陸委會今天上午發表四點聲明：

一，實現司法正義，還給被害人公道，我政府立場始終不變。法務部也曾三度表達希港府勿輕率放棄管轄權的執法立場，並呼籲雙方應即進行司法互助合作，而不是單單將人送過來，就卸責不管，只要港府提出請求，我政府會在對等、尊嚴及互惠的基礎上，積極迅速提供相關證據，配合港府後續追訴，並此無所謂放棄司法主權的問題。

二，如港府欲讓陳嫌來台投案，其應承諾透過司法互助方式，提供本案在港相關事證，以利偵辦。因此，我方有必要先對相關人員入境採取管制作為。

三，台港在2010年分別成立「策進會」及「協進會」，作為協助官方互動平台。雙方透過該平台，曾完成辦事處互設、台港航約協商等多項涉及公權力事項。目前雙方也持續以該平台互動，包括港府在提出修訂逃犯條例期間，雙方亦曾藉之溝通相關意見。

四，台港官方經由雙方認可的既有管道溝通聯繫，是很自然且有效的方式。港府有不同意見都可透過這個平台表達，我方不會設置任何障礙，本案雙方倘能展開司法合作，相信應該有助本案的順利進行，符合外界公義伸張的期待。

在台灣殺人的香港嫌犯陳同佳（左）有意赴台投案。（取自香港01）
在台灣殺人的香港嫌犯陳同佳（左）有意赴台投案。（取自香港01）
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陳同佳陸委會逃犯條例
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