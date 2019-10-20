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港鐵部分車站中午起關閉 崇光尖沙嘴店今暫停營業

2019-10-20 09:41聯合報 記者羅印冲／即時報導

港鐵今天上午，因應香港西九龍站附近有公眾活動進行，經風險評估及與相關政府部門商討後，考慮到乘客及員工的安全，為審慎起見，港鐵服務將於稍後作出以下調整：

柯士甸站、尖沙嘴站由中午12時起暫時關閉，列車亦不停有關車站。

港鐵指，因應實際情況，其他車站可能需要採取人流管理措施，而個別車站或其部份出入口亦可能隨時關閉，而未能預早通知。

此外，因應九龍區下午舉行反對政府實施《禁蒙面法》遊行，崇光百貨早上宣布，基於顧客及職員的安全為首要考慮，崇光尖沙嘴店於今日暫停營業。

按計畫，九龍區遊行下午1時半，由尖沙嘴梳士巴利花園行至高鐵西九龍站。

尖沙嘴站今日中午12時起暫時關閉。取自星島網
尖沙嘴站今日中午12時起暫時關閉。取自星島網
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