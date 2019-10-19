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三星Galaxy 10系列指紋解鎖漏洞 港滙豐暫停指紋登入

2019-10-19 23:15聯合報 記者林宸誼╱即時報導

透過銀行的手機APP已可管理食衣住行育樂，不過三星手機Galaxy 10 系列爆出安全隱患，有香港用戶使用螢幕保護貼後，任何人都能解鎖。

三星發表聲明，建議用戶停止使用部分保護貼，重新註冊指紋，下周會推出相關bug更新系統；滙豐銀行暫停了受影響裝置的指紋認證功能以保障客戶免受任何潛在的欺詐風險；八達通APP則建議用戶停止該型號手機的指紋登入。

香港經濟日報報導，受影響的裝置包括 Galaxy Note 10 / 10+ 及 S10 / S10+ / S10e /S10 5G。

滙豐指出，系統保安是首要考慮。Samsung最近已確認 Galaxy 10系列裝置出現指紋認證漏洞，立即暫停了受影響裝置的指紋認證功能，以保障客戶免受任何潛在的欺詐風險。會密切留意及檢視事態發展，直至Samsung成功修復漏洞才考慮重啟指紋認證功能。客戶仍可使用流動保安編碼登入香港滙豐流動理財應用程式、Reward+ 及香港滙豐投資全速易應用程式，客戶亦可繼續如常地使用PayMe服務，但需要輸入交易密碼以確保能安全地進行交易。

八達通APP則發布短訊通知，表示有消息傳出，三星手機貼上螢幕保護後，指紋解鎖功能存在漏洞，建議手機用戶立即停止以指紋辨識認證登入O！ePay戶口，直到問題解決為止。

圖/香港經濟日報
圖/香港經濟日報
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