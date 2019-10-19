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陸國監委與聯合國簽備忘錄 展開國際追逃合作

2019-10-19 23:14聯合報 記者林宸誼╱即時報導

中共政治局委員、中紀委副書記、國監委主任楊曉渡17日在奧地利維也納，與聯合國毒品和犯罪問題辦公室代表布蘭德利諾，簽署「中國國家監察委員會和聯合國關於反腐敗合作的諒解備忘錄」。

中紀委網站表示，此次是國監委去年成立後，首次同聯合國簽署反腐敗合作文件，將推動雙方展開國際追逃追贓、信息分享等合作。

星島日報報導，楊曉渡表示，大陸堅定支持「聯合國反腐敗公約」在反腐敗國際合作中發揮主渠道作用，願與聯合國加強溝通交流，共同維護和發展「公約」履約審議機制，加強反腐敗追逃追贓和廉潔絲綢之路建設等合作。

布蘭德利諾表示，腐敗破壞可持續發展，雙方簽署備忘錄，有助於加強經驗分享、共同打擊腐敗，促進聯合國可持續發展目標的實現。

聯合國毒罪辦是「聯合國反腐敗公約」秘書處，負責聯合國反腐敗工作，中紀委網站表示，備忘錄是推進大陸與聯合國合作打擊腐敗的機制性文件，規定雙方將圍繞預防和懲治腐敗、資產追回、信息分享和交流、培訓和能力建設等展開合作。

中共政治局委員、中紀委副書記、國監委主任楊曉渡。圖/星島日報
中共政治局委員、中紀委副書記、國監委主任楊曉渡。圖/星島日報
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