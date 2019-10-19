港府助陳同佳來台投案 陸委會：急於將嫌犯脫手

2019-10-19 20:13 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ／即時報導



香港特首林鄭月娥今日證實收到涉嫌在台灣殺害女友的香港嫌犯陳同佳的親筆信，表示決定到台灣自首，而港府會安排陳同佳前往台灣，正等待台方回應；對此，陸委會今日傍晚表示，我政府已多次表明，願意與港方就此案進行司法互助，「若港府有相關意見，大可透過台港官方對官方的既有管道正式溝通，而不是在不承諾司法互助的態度下踢皮球。」

陳同佳來台投案，顯然對蔡政府是個燙手山芋。陸委會今日二度回應此事，陸委會上午先表示，我方自始至終立場ㄧ貫，我司法單位已盡最大努力積極偵辦，惟港方迄未提供任何在港證據，更漠視其應追訴殺人犯罪執法立場，在在顯示其推卸責任、刻意放棄司法管轄權、別具用心。

陸委會傍晚第二度做出回應，表示嫌犯與被害人皆為香港居民，但港方對我方之前多次的司法互助請求「已讀不回」，現陳嫌出獄在即，竟意圖規避其應有的司法管轄權，急於將嫌犯脫手，顯然其並非以法治、彰顯公義為主要考量。

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