港澳辦副主任：「一國兩制」進入50年不變的歷史中期

2019-10-19 17:03 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ／即時報導



大陸國務院港澳辦副主任黃柳權今（19）日表示，「一國兩制」在澳門創造許多具澳門特色的經驗做法，這些經驗可為香港提供一定借鑒。

中新網報導，黃柳權今在慶祝澳門回歸祖國20周年研討會上，做上述表示。他並對澳門回歸以來所取得的成就給予高度評價。

他稱，20年來，在中央的大力支持下，在澳門特區政府和社會各界的共同努力下，「一國兩制」實踐在澳取得舉世公認的成功。

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黃柳權指出，當前「一國兩制」實踐進入50年不變的歷史中期，正面臨一系列新形勢、新情況、新挑戰、新機遇，這都迫切需要站在新的時代高度，以憲法和基本法為憲制基礎，建構一套符合港澳實際的「一國兩制」理論體系。