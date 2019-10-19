民陣：若警方批准明日遊行 能帶來局部和平
2019-10-19 16:02
聯合報 記者李仲維
/即時報導
民陣明（20）日的九龍遊行被警方發出反對通知書，公眾集會及遊行上訴委員會今日就民陣提出上訴進行聆訊，已遭上訴委員會駁回。
綜合港媒報導，民陣表示，警方禁止民陣舉辦遊行，嘗試堵塞民意只會導致適得其反，當局不應因少數人的零星衝突行為而禁止和平示威。民陣稱，不反對通知書可以為香港帶來局部和平，讓香港人不需要「十二時打到十二時」，嘗試將暴力示威者重新變回和平。
民陣副召集人陳皓桓表示，民陣舉辦遊行遭到警方一次又一次反對，即使無法舉辦明天的遊行，都會協助支援被捕人士。
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民陣代表律師郭憬憲說，警方的決定是將和理非示威者逼向暴力，並以急流比喻激進示威者，需以和理非的大海來容納民意。
香港警方指出，他們優先考慮公共安全及秩序，由於民陣沒有拒絕暴力示威者參與遊行，因此遊行風險仍然存在。
陳皓桓稱，爭取自由民主不只靠民陣，很多市民在沒有不反對通知書情況下仍然上街，可見市民的堅持。
民陣原計畫明天由尖沙嘴梳士巴利花園遊行至高鐵西九龍站。而原定的遊行終點西九龍站明顯加強保安，站外擺放多個巨型水馬，站內也實施旅客管理措施。
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