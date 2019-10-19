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手機遊戲涉南海主權 網易「陰陽師」越南下架

2019-10-19 15:55世界日報 中國新聞組／北京19日電

《陰陽師Onmyoji》上的地圖採用中國主張的南海「九段線」畫法。圖翻攝自網路
《陰陽師Onmyoji》上的地圖採用中國主張的南海「九段線」畫法。圖翻攝自網路
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中國和越南因為南海主權問題爭執不斷。繼日前中美合拍的動畫「長毛雪寶」（Abominable），因片中出現中國南海主權主張的「九段線」地圖，而遭越南停播後；近日又傳因旗下的手機遊戲「陰陽師Onmyoji」地圖中涉及南海爭議領土，網易宣布關閉在越南的伺服器。

香港01報導，「陰陽師Onmyoji」越南伺服器最近進入海國版本的月之羽姬環節。而在這次活動的「逢魔之時」地圖上，有越南玩家發現，遊戲在南海領域的分界線上採用的是中國主張的「九段線」畫法。越南當局要求網易改製地圖，將涉及爭議的領土歸為越南所有，但遭網易拒絕。

據了解，中國主張的「九段線」深入越南和菲律賓等國的200浬專屬經濟區。北京認為此線之內區域均為中國版圖。報導指出，越南方面不接受「陰陽師Onmyoji」的地圖畫法，要求越南伺服器官方修改遊戲地圖，遭到網易拒絕。

報導指出，「陰陽師Onmyoji」的越南臉書（Facebook）帳號在16日發文稱，其伺服器於當日停止運營，原因是「遊戲中的內容違反了越南的領土主權」，對此表示遺憾，又強調「沒有更好的解決方法」，希望大家可以理解。「陰陽師」推出三年以來，除了中國，還在港澳台地區、日本、南韓、泰國、越南等地發行。泰國伺服器於今年3月已宣布停止運營。

越南南海北京
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