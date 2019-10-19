林書豪轉戰CBA讚「非常好玩」 更愛上北京烤鴨

2019-10-19 15:12 世界日報 中國新聞組／北京19日電



華裔球星林書豪轉戰中國CBA北京首鋼隊，正在熟悉以及積極融入新球隊的戰術體系。圖翻攝自中新社 分享 facebook

華裔球星林書豪轉戰中國CBA北京首鋼隊，日前受訪談到打完季前賽的初體驗以及融入球隊的情況。林書豪表示，去年這時候膝傷還沒恢復到百分之百，但現在可以很健康地打球很開心，「雖然與隊友的默契還沒有那麼好，但能在一起打球就很快樂，非常好玩。」

北京青年報報導，透過這段時間的訓練與配合，林書豪正在熟悉以及積極融入新球隊的戰術體系。他說：「我覺得有機會能夠成為球隊的先發控球後衛，去帶一個球隊打比賽，這是我一直以來的特點，這也是我最舒服的場上角色。」

林書豪提到，北京首鋼隊的防守、進攻體系非常聰明，教練也非常聰明，「這裡也與NBA有很多不同，比如防守、傳球角度等，我從中學習到很多東西。」

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林書豪也談到了CBA與NBA備戰新賽季的一些不同，這也是需要他盡快去適應的地方，比如規則。他說：「我覺得還是有一些不同的，比如規則，在CBA第一節與第四節在外援使用上的規則，這會影響到球隊體系與打法，當外援使用發生變化的時候，會讓場上的東西非常不一樣，但我也在慢慢習慣這些，也是一個很好玩的挑戰。」

林書豪也非常期待新賽季在北京球迷面前打球，「因為我之前在吉林、西寧打過季前賽，但還沒在五棵松打過球，所以非常期待新賽季的開始。」

另據中新社報導，談到在北京的生活，林書豪也不可避免地談到了美食。他表示，雖然大多數時候吃得很健康，但有時候還是忍不住要吃一些好吃的，並透露很喜歡北京烤鴨：「他們說聯賽開始我不能吃，但是我已經吃過幾次北京烤鴨。」