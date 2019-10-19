黨刊發表舊談話 習警告：中共亡黨最大危險在黨內

2019-10-19 14:01 世界日報 編譯 世界日報 編譯 盧炯燊 ／綜合18日電



南華早報刊文指對習近平來說，中共最大的危險來自自身。圖／世界日報提供 分享 facebook

備受外界關注的中共19屆四中全會將在本月份舉行，而全會即將舉行前，黨刊「求是」本月初發表習近平去年一篇講話，警告亡黨的最大危險是在黨內本身。

香港「南華早報」指出，中共中央全體會議通常預示著未來最重要的政治或經濟變化。而本次會議舉行前，中共領袖已敏銳地意識到，他們的治理模式，即在經濟和改善人民生活，但在政治上堅持嚴厲的專制控制，正面臨愈來愈大的挑戰。

儘管習近平放棄了鄧小平提出的集體領導，透過修憲讓自己可以無限期擔任國家主席，同時一直不遺餘力使黨的絕對權力合法化，但他已經意識到，對中共管治構成最大的危險，其實是黨內本身。

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就在習近平10月1日剛在天安門廣場閱兵後翌日，黨刊「求是」發表了習近平2018年1月5日對新進中央委員、候補委員和省部級主要領導幹部學習會上的講話，警告黨內會出嚴重問題，一個有9000萬黨員的大黨若被打敗，「必須先從家裡自殺自滅起來」。

他講話的重中之重，就是警告要防止禍起蕭牆，蕭牆就是黨內，要慎防敵人就在黨內。

習近平引用中國歷朝變化後，更著重指出蘇聯瓦解的歷史教訓。蘇聯在共產黨執政69周年紀念日前僅四天就垮台了，這一事實一定程度上給中共建政70周年時產生了壓力。

事實是中共雖然將中國建設成世界第二大經濟體，但也敏銳地意識到其執政能力存在巨大缺陷，包括香港還在持續的動亂，負責香港事務的中央政府決策者，應該承擔最大的責任。

而習近平的反腐運動已遏制了貪污腐化，但副作用也顯而易見。其中之一是官員們的懶庸，不願做任何決定，轉卸責任，導致改革開放進展不佳。

中共的加強控制，使愈來愈多的私人企業家感到不安，從而降低了他們的投資意願，拖累了經濟增長。

「南華早報」認為，鄧小平改變了毛澤東以階級鬥爭為綱，轉向經濟建設已經40多年，如果中國想成為一個負責任的和受人尊敬的世界領袖，那應從法治方面作出另一項戰略轉變。