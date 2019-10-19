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陳同佳來台自首？陸委會指港府推卸責任，別具用心

2019-10-19 12:08聯合報 記者李仲維/即時報導

觸發港府修訂「逃犯條例」的港女命案疑犯陳同佳。圖/中國日報
觸發港府修訂「逃犯條例」的港女命案疑犯陳同佳。圖/中國日報
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香港特區行政長官林鄭月娥今（19）日上午表示，昨午收到涉嫌在台灣殺害女友的香港嫌犯陳同佳的親筆信，表示決定到台灣自首，港府會協助陳同佳前往台灣。對此，陸委會表示，港府推卸責任、刻意放棄司法管轄權，別具用心。

綜合港媒報導，林鄭月娥表示，港府沒有派人接觸過陳同佳，也沒有要求其他人接觸陳同佳。她稱，警方經過深入調查和律政司經過深入研究，在香港檢控陳同佳在台灣的謀殺案「沒有基礎」，至於繼續拘押，也沒有法律基礎，陳同佳在洗黑錢案刑期完結後已是自由身，特區政府只能透過提供協助，落實他決定自首的心願。

至於港府可提供哪些協助？林鄭月娥表示，不能具體說明，需要雙方執法機構溝通處理，但她表示，2016年香港一宗謀殺案，有疑犯潛逃到台灣，但因為兩地沒有刑事互助，透過執法部門的工作程序，讓涉案者在回港時被捕歸案。

陸委會則回應，本案我方自始至終立場一貫，我司法單位已盡最大努力積極偵辦，惟港方迄未提供本案任何在港證據，更漠視其應追訴殺人犯罪之執法立場，在在顯示其推卸責任、刻意放棄司法管轄權，別具用心。

陸委會重申，本案香港並非無管轄權，港府應秉持追溯殺人罪的執法立場，依法律程序積極續押偵辦，只要港府提出請求，我政府會在對等、尊嚴、互惠的基礎上，提供相關證據進行司法合作，讓本案司法公義早日彰顯。

去年2月，20歲香港少女潘曉穎與當時19歲的陳同佳在台北共度情人節，卻遭陳同佳殺害。陳男獨自返港後，因為涉嫌盜竊女友財物被捕，過程中揭露事件背後涉及在台殺人棄屍。

由於台港之間沒有引渡協議，香港警方只能控告陳同佳盜竊及處理贓物罪，無法引渡他前往台灣接受調查；而且由於陳同佳認罪獲減刑，最終僅被判29個月有期徒刑，將於本月23日出獄。

圖為陸委會發言人邱垂正。聯合報系資料照片
圖為陸委會發言人邱垂正。聯合報系資料照片
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陳同佳香港殺人
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