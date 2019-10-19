林鄭月娥稱自己非戀棧權位

2019-10-19 10:13 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 /即時報導



香港特區行政長官林鄭月娥今（19）日上午接受電台節目訪問時表示，香港出現如此大的動亂，特區政府責無旁貸，但她不是戀棧權位，而是要在艱難的環境下，希望以有一定經驗和對情況有一定掌握的情況下，盡力盡責處理香港面對的問題，讓香港走出今日的情況。

她還預計，香港第三季經濟將會進入技術性負增長，貿易、零售、餐飲情況全部都會向下，而且跌幅相當凌厲。

綜合港媒報導，林鄭月娥被問及走出困局後，是否會對行政團隊究責或對行政會議進行調整？她表示，不排除這個可能性，但要到這個階段才會作出決定。

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林鄭月娥坦承，政府在掌握民情民意方面，有很大的改善空間，這次事件由反對修訂條例而起，有人認為這次是逆權運動，反政府、反政權，也有人認為與國際關係有關，甚至出現更令人擔心違反「一國兩制」的情況，鼓吹港獨，都顯示這次事件不能過度簡單地解讀。

至於反送中風波是否涉及外國因素？林鄭月娥表示，現在的情況很難評論，但她認為外部力量是比以前多，例如香港一些活躍分子，在很早階段已將事件帶到國際社會，國際社會包括美國國會採取干涉香港內部事務等不適當的行為，究竟占比例多少，現在不可能講得清楚，但反映這次不是簡單的事。

林鄭月娥表示，可以理解中大校長段崇智對學生的愛護，但愛護學生應該是尋求真理和真相，如果有關學生認為自己經歷不公平、不公義的對待，段崇智應該鼓勵有關學生在現行機制下挺身而出投訴，說出自身掌握的情況，然後再審視其他證據，但如果大家缺乏信任，完全不接受現行機制，是不可行的事。