林鄭月娥：港府將安排陳同佳來台

2019-10-19 09:35 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ／即時報導



香港特區行政長官林鄭月娥今（19）日上午參加電台節目時證實，昨午收到涉嫌在台灣殺害女友的香港嫌犯陳同佳的親筆信，表示決定到台灣自首，港府會安排陳同佳前往台灣，再由台灣當局接收，正等待台方回應。

綜合港媒報導，林鄭月娥說，她相信陳同佳經思考後決心自首，並形容這會是個令人釋懷和寬心的結局，希望能為現在的社會局面帶來寬鬆感覺。

林鄭月娥透露，受害人父母曾再三聯絡特區政府，要求以不同方法處理事件，希望女兒能沉冤得雪，她也希望現在的情況能讓他們釋懷。而港府會安排陳同佳前往台灣，再由台灣當局接收，正等待台方回應。

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蔡政府則不願接下這個燙手山芋，陸委會呼籲港方應秉持追訴殺人罪執法立場，依法律程序積極續押偵辦。

陸委會表示，政府將在對等、尊嚴及互惠的基礎上，提供相關證據，以便港府充分掌握事證，依法追究罪嫌刑責，以實現公平正義。

林鄭月娥表示，港府沒有派人接觸過陳同佳，也沒有要求其他人接觸陳同佳。她稱，因為香港法律制度有所不足，與台灣沒有刑事法律互助，香港警方也無法用香港法律檢控涉案人謀殺或在台灣發生罪行的檢控能力，涉案人刑滿出獄後，會讓社會和受害人覺得事件未能伸張正義，現在的情況，特區政府一定會提供合法合理的協助。

陳同佳是反對修訂《逃犯條例》風波的關鍵人物。林鄭月娥指出，當初提出修例，目標不僅處理此單一個案，而是希望堵塞法律漏洞。她承認修例工作解說不足，不獲社會廣泛支持。

去年2月，20歲香港少女潘曉穎與當時19歲的陳同佳在台北共度情人節，卻遭陳同佳殺害。陳男獨自返港後，因為涉嫌盜竊女友財物被捕，過程中揭露事件背後涉及在台殺人棄屍。