親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

綠營以為在放假...其實反攻的火種 正被韓國瑜悄悄點燃

林鄭月娥：港府將安排陳同佳來台

2019-10-19 09:35聯合報 記者李仲維／即時報導

香港特區行政長官林鄭月娥今（19）日上午參加電台節目時證實，昨午收到涉嫌在台灣殺害女友的香港嫌犯陳同佳的親筆信，表示決定到台灣自首，港府會安排陳同佳前往台灣，再由台灣當局接收，正等待台方回應。

綜合港媒報導，林鄭月娥說，她相信陳同佳經思考後決心自首，並形容這會是個令人釋懷和寬心的結局，希望能為現在的社會局面帶來寬鬆感覺。

林鄭月娥透露，受害人父母曾再三聯絡特區政府，要求以不同方法處理事件，希望女兒能沉冤得雪，她也希望現在的情況能讓他們釋懷。而港府會安排陳同佳前往台灣，再由台灣當局接收，正等待台方回應。

蔡政府則不願接下這個燙手山芋，陸委會呼籲港方應秉持追訴殺人罪執法立場，依法律程序積極續押偵辦。

陸委會表示，政府將在對等、尊嚴及互惠的基礎上，提供相關證據，以便港府充分掌握事證，依法追究罪嫌刑責，以實現公平正義。

林鄭月娥表示，港府沒有派人接觸過陳同佳，也沒有要求其他人接觸陳同佳。她稱，因為香港法律制度有所不足，與台灣沒有刑事法律互助，香港警方也無法用香港法律檢控涉案人謀殺或在台灣發生罪行的檢控能力，涉案人刑滿出獄後，會讓社會和受害人覺得事件未能伸張正義，現在的情況，特區政府一定會提供合法合理的協助。

陳同佳是反對修訂《逃犯條例》風波的關鍵人物。林鄭月娥指出，當初提出修例，目標不僅處理此單一個案，而是希望堵塞法律漏洞。她承認修例工作解說不足，不獲社會廣泛支持。

去年2月，20歲香港少女潘曉穎與當時19歲的陳同佳在台北共度情人節，卻遭陳同佳殺害。陳男獨自返港後，因為涉嫌盜竊女友財物被捕，過程中揭露事件背後涉及在台殺人棄屍。

由於台港之間沒有引渡協議，香港警方只能控告陳同佳盜竊及處理贓物罪，無法引渡他前往台灣接受調查；而且由於陳同佳認罪獲減刑，最終僅被判29個月有期徒刑，將於本月23日出獄。

林鄭月娥形容陳同佳（小圖）自首，會是個令人釋懷和寬心的結局。圖：取自星島日報網站
林鄭月娥形容陳同佳（小圖）自首，會是個令人釋懷和寬心的結局。圖：取自星島日報網站
分享

陳同佳香港林鄭月娥
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

內憂外患 習近平四中全會再定錨

2019-10-19 00:27

四中全會政治權力安排 牽動對美貿易戰

2019-10-19 00:27

箱屍案港嫌致函林鄭月娥 要求協助赴台「自首」

2019-10-19 00:08

法務部籲港續押陳同佳 放棄司法主權？

2019-10-19 00:11

港警田心警署放催淚彈 男子疑被擊中頭破血流

2019-10-03 09:23

港女命案兇嫌陳同佳致函林鄭月娥 要求協助安排赴台自首

2019-10-18 23:07

中共四中全會前夕 官方反常解封微信群

2019-10-18 22:26

2港人闖靖國神社抗議 被拘10個月後返港

2019-10-18 19:42

傳陳同佳願赴台自首 盼不被台灣判處死刑

2019-10-18 13:22

遭陸警扣押的舉國旗青年 臉書長文還原遭警扣押經歷

2019-10-18 13:05

傳港女箱屍案嫌來台自首？法界：頂多「投案」而已

2019-10-18 12:40

香港劇作家嘉義演出 「一縷香絕」反映對人權的看法

2019-10-18 12:38

港女箱屍嫌犯盼留生路 律師：判死機會應該很低

2019-10-18 12:32

引爆反送中的港女命案何解？陸學者憂成「斷頭案」

2019-10-18 11:22

港女箱屍命案兇嫌將獲釋 傳已同意出獄後到台灣投案

2019-10-18 11:19

蘋果庫克再訪陸 會見市監總局長肖亞慶

2019-10-18 11:09

迪奧急道歉 重申尊重「一中」原則

2019-10-18 08:54

美頒新規 陸駐美官員接觸美機構須先通報

2019-10-18 00:33

美參議員：盼參院盡快通過香港法案

2019-10-18 00:23

中國門店地圖沒列台灣 Dior致歉：維護一中原則

2019-10-18 00:06

打造國際級營商環境 李克強：陸將更嚴格保護產權與智財權

2019-10-17 21:57

北京片面暫停自由行 9月陸客較去年減68%

2019-10-17 19:27

ECFA明年面臨十年大限？陸委會：WTO並無共識與標準

2019-10-17 18:33

中共外交部：兩名美國人員涉協助大陸人偷越邊境被捕

2019-10-17 17:45

陸商務部：中美正磋商首階段協議具體文本

2019-10-17 17:24

陸學者指ECFA不會斷 早收優惠不失效

2019-10-17 17:14

習近平：貧困問題困擾中華民族數千年 即將解決

2019-10-17 16:19

迪奧就地圖少了台灣道歉 陸網友：中國一點都不能少

2019-10-17 16:02

叫好不叫座？為什麼台灣吸引不到香港人才？

2019-10-17 14:12

林鄭僅答3建制議員提問 被問：妳什麼時候去死？

2019-10-17 13:24

Dior中國地圖獨缺台灣挨轟 緊急發聲明滅火

2019-10-17 11:34

中朝關係改善 間諜學者金熙德因悔罪「減刑」已出獄

2019-10-17 11:08

中共農業部：豬肉供給緊張局面有所緩和

2019-10-17 11:08

趙紫陽曾說：台港有如此光輝成績發展 皆因為自治

2019-10-17 11:00

十一遊行欠趙紫陽像 趙二軍：因非同路人

2019-10-17 10:44

賈躍亭申請個人破產前收入曝光：每月高達9萬美元

2019-10-17 10:27

美亞太助卿指北京破壞兩岸現狀 批中國霸凌台灣

2019-10-17 10:10

美亞太助卿再批北京 破壞兩岸現狀

2019-10-17 06:41

美眾院通過香港法案 引陸怒批

2019-10-17 00:47
看更多

熱門文章

港女箱屍命案兇嫌將獲釋 傳已同意出獄後到台灣投案

2019-10-18 11:19

港女命案兇嫌陳同佳致函林鄭月娥 要求協助安排赴台自首

2019-10-18 23:07

遭陸警扣押的舉國旗青年 臉書長文還原遭警扣押經歷

2019-10-18 13:05

吃狗肉上癮！男毒殺百條狗「開腸剖肚」 冷凍庫爆滿

2019-10-18 17:41

年收65億！中國文化殿堂搶錢不手軟 竟連這個都賣

2019-10-19 08:00

傳陳同佳願赴台自首 盼不被台灣判處死刑

2019-10-18 13:22

基督徒改信邪教「全能神」！一家5人出遊3人藏屍冰櫃

2019-10-18 15:18

陸首艘國產大型郵輪開建 最多可容納5246乘客

2019-10-18 12:17

【重磅快評】別管外頭哥哥姐姐憤不憤怒 真心贖罪就好

2019-10-18 17:38

好狗命 狗主花15萬為愛犬蓋別墅配露天泳池

2019-10-18 13:31

傳陳同佳願赴台自首 陸委會：港方應續押偵辦

2019-10-18 16:08

內憂外患 習近平四中全會再定錨

2019-10-19 00:27

北京：中國政府從未要求NBA開除莫雷

2019-10-18 16:55

中大校長指控「警員不當暴力」 港警回應：學生應報警

2019-10-18 19:06

中共四中全會前夕 官方反常解封微信群

2019-10-18 22:26

傳港女箱屍案嫌來台自首？法界：頂多「投案」而已

2019-10-18 12:40

港中大校長公開信「同學的每一句話都打進我心坎裡」

2019-10-18 16:02

傳陳同佳有意赴台自首 港警：他有出入境自由

2019-10-18 19:02

引爆反送中的港女命案何解？陸學者憂成「斷頭案」

2019-10-18 11:22

大陸第三季GDP增速下滑至6.0% 全年保6任務艱鉅

2019-10-18 10:45

港女箱屍嫌犯盼留生路 律師：判死機會應該很低

2019-10-18 12:32

災難級設計！大學用「911恐襲照」宣傳課程被罵爆

2019-10-18 18:42

刷臉辨識被破解！小學生拿「印刷側臉照」竟騙過機器

2019-10-18 16:44

香港中大女生吳傲雪投訴警暴 稱收恐嚇輪姦訊息

2019-10-19 09:20

法務部籲港續押陳同佳 放棄司法主權？

2019-10-19 00:11

四中全會政治權力安排 牽動對美貿易戰

2019-10-19 00:27

不只「再教育」 新疆又爆強迫勞動爭議

2019-10-18 17:07

分析師：iPhone 11大陸需求強勁 明年有四款5G iPhone

2019-10-18 10:07

「像為多艘航母準備」 路透：中國航母製造廠基建擴充

2019-10-18 15:06

下架香港地圖APP遭美媒指責 蘋果CEO庫克訪京受矚

2019-10-18 16:02

林鄭月娥：港府將安排陳同佳來台

2019-10-19 09:35

大陸第三季GDP 18日出爐 增速降至6%

2019-10-18 10:15

箱屍案港嫌致函林鄭月娥 要求協助赴台「自首」

2019-10-19 00:08

北京故宮推出保養品 一組要價1萬元全賣光

2019-10-18 13:52

2港人闖靖國神社抗議 被拘10個月後返港

2019-10-18 19:42

是否引進人造肉漢堡？麥當勞中國：先看加拿大市場測試

2019-10-18 18:43

「抵制狗屁」偽科學！復旦通識課暴紅 課名就叫似是而非

2019-10-18 15:24

「你沒有聽我說，是不是？」港人：小丑說我心聲

2019-10-18 13:07

港牧師：陳同佳願赴台自首 已找律師協助

2019-10-18 16:57

港再現反送中快閃行動 戴口罩堵路遊行

2019-10-18 14:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top