法務部籲港續押陳同佳 放棄司法主權？

香港籍男子陳同佳在台殺害女友潘曉穎後逃回香港，傳聞陳近日出獄後願來台受審。 記者林孟潔／翻攝 分享 facebook

士林地檢署：只要陳入境就抓人

引發「反送中」運動的香港女子潘曉穎箱屍案兇嫌陳同佳，法務部曾兩度向港方請求司法互助，希望陳來台受審，昨傳陳出獄後願來台受審。法務部與陸委會卻表示，陳刑滿釋放前，港方應積極續押、追訴，不再提來台受審，被指前後態度不一。當初偵辦本案的士林地檢署指出，「只要陳入境就抓人」。

法界人士表示，陳同佳若確實願意來台受審，不論從司法或是主權的角度來看，法務部等相關部門，都沒有拒絕的理由。法務部不再提來台受審，反「呼籲港方秉持追訴殺人犯罪的執法立場，依其法律程序積極續押偵辦」，形同放棄司法主權。

另外，有法界人士指出，法務部對於陳同佳態度前後不一，可能是因為這個案子太敏感，會觸動兩岸政治神經，既然殺人罪是萬國公罪，香港與台灣都可以偵審，陳同佳交由香港偵審，自然可以避免許多爭議。

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此外，若此一案例可行，未來台灣人在大陸或香港犯罪，台灣是否也要同意將人送回當地，法務部可能為了避免尷尬，才會前後立場有別。

據了解，陳同佳殺害女友返港後，士林檢方透過法務部、陸委會向港府提出二次司法互助請求，希望遣送陳來台接受偵審，並取得香港對陳同佳的訊問筆錄、書證，藉此開啟個案合作，但是均已讀不回未獲回應。

外媒報導指出，陳同佳廿三日將出獄，有牧師勸服陳出獄後來台「自首」；法界人士表示，陳在台殺人後潛逃香港，早被檢警鎖定，如回台接受偵審，只能算「投案」，量刑未必會寬貸。

法務部則指出，陳同佳、潘曉穎均為香港籍，香港檢警掌握許多未提供我方的證據，並懷疑陳可能在香港預謀犯案，香港也有審判權，由於殺人屬於萬國公罪，呼籲港方秉持追訴殺人犯罪的執法立場，依其法律程序積極續押偵辦，還給被害人及家屬公道。

法務部官員說，陳同佳刑滿釋放前，港方應積極續押、追訴，我方將在對等、尊嚴及互惠基礎上，會迅速提供在台相關證據，使港方得以充分掌握台、港兩地的全案事證。

對此，香港有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，陳同佳刑滿出獄後就是普通市民，有出入境自由。香港警方目前沒有計劃延長拘押陳同佳，暫時也看不到有任何理由可延長拘押。