港女命案兇嫌陳同佳致函林鄭月娥 要求協助安排赴台自首

2019-10-18 23:07 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ／即時報導



涉殺害香港少女潘曉穎、觸發香港「反送中」風暴的陳同佳，預計23日就洗黑錢罪刑滿出獄。港府今晚（18日）透過新聞稿表示，特首林鄭月娥接獲陳同佳的信件，聲稱已決定刑滿後就其涉嫌殺人案到台灣自首，希望特區政府協助安排相關手續，此外，新聞稿還提到台灣刑事警察局今日已收到香港警務處發出的函件。

港府這篇新聞稿以「台灣殺人案疑犯自願到台灣自首」為題，內容寫道，行政長官今日（18日）收到現時因清洗黑錢罪在香港監獄服刑的陳同佳的來信，表示已經決定刑滿後就其涉嫌的殺人案到台灣自首，並請特區政府協助安排相關手續。

港府新聞稿表示，台灣當局於2018年12月3日已向陳同佳就該案發出通緝令，並於當時表示陳所涉及的罪行的追訴權時效為30年，台灣刑事警察局今日已收到香港警務處發出的函件，函件清楚轉達了陳同佳自首的意願，同時向台灣表示港方會協助陳同佳作出相關安排，並樂意向台方提供一切所需的合法可行協助。

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港府表示，在陳同佳的刑事檢控方面，香港律政司並無足以控告陳同佳在台灣涉嫌殺人的證據，律政司經充分及全面考慮了香港警方調查及搜集所得的證據後，控告陳同佳在香港干犯洗黑錢罪。陳其後被定罪及被判監29個月，現時正在服刑。