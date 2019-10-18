親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

三航廈新造型像Costco？桃機：旅客往上看不變

2020大選才真正開始！他認為韓、蔡勝負在30萬票內

傳陳同佳願赴台自首 盼不被台灣判處死刑

2019-10-18 13:22聯合報 記者許依晨／即時報導

觸發港府修訂「逃犯條例」的港女命案疑犯陳同佳，23日因洗黑錢案刑滿出獄。星島日報報導，有牧師勸服陳同佳同意出監後前往台灣自首，陳同佳希望台灣不判處死刑，他也對其事件引發社會風波感內疚。陳同佳出獄後會留港一段短時間與家人相聚，之後動身赴台，正式赴台日期有待敲定。

星島日報報導，陳同佳目前還押在壁屋監獄，下周出獄回復「自由身」，港府原計畫修訂逃犯條例，將陳同佳引渡至台灣受審，但隨著修例工作「壽終正寢」，港府未再提出任何方案處理台灣殺人案。

報導指出，獲得「可靠消息」透露，近月有牧師多次以神職人員身分到壁屋監獄探望陳同佳，建議他考慮到台灣自首，最終成功勸服對方原則上同意赴台自首，但希望不會被台灣當局判處死刑。

消息指，陳同佳曾擔心到台服刑「人生路不熟」，亦不熟悉台灣法律，台灣方面的律師早前曾來港，與陳同佳商討案情，並向他介紹台灣法律、監獄情況等。

消息人士指，陳同佳犯案時年僅19歲，一時錯手犯下大錯，若自首可顯示他真心悔改，敢於承擔罪責，「將來亦可以抬起頭做人」。

消息人士引述陳同佳說，對死者潘曉穎的父母表示最大歉意，希望獲原諒，他在獄中亦知道修例事件引發軒然大波，對此感到內疚，若他最後向台灣自首，希望此決定亦有助「外面的哥哥姐姐」減輕憤怒。

另外，消息又指，陳同佳的父親原先對自首建議有保留，擔心兒子或被判死刑，經過幾次與律師和兒子傾談後，對自首決定亦表示同意。

潘曉穎父親曾致函香港特首林鄭月娥，表示對此案無法釋懷，盼港府個案處理。（取材自香...
潘曉穎父親曾致函香港特首林鄭月娥，表示對此案無法釋懷，盼港府個案處理。（取材自香港01）
分享

自首死刑監獄
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

遭陸警扣押的舉國旗青年 臉書長文還原遭警扣押經歷

2019-10-18 13:05

傳港女箱屍案嫌來台自首？法界：頂多「投案」而已

2019-10-18 12:40

港警田心警署放催淚彈 男子疑被擊中頭破血流

2019-10-03 09:23

香港劇作家嘉義演出 「一縷香絕」反映對人權的看法

2019-10-18 12:38

港女箱屍嫌犯盼留生路 律師：判死機會應該很低

2019-10-18 12:32

引爆反送中的港女命案何解？陸學者憂成「斷頭案」

2019-10-18 11:22

港女箱屍命案兇嫌將獲釋 傳已同意出獄後到台灣投案

2019-10-18 11:19

蘋果庫克再訪陸 會見市監總局長肖亞慶

2019-10-18 11:09

迪奧急道歉 重申尊重「一中」原則

2019-10-18 08:54

美頒新規 陸駐美官員接觸美機構須先通報

2019-10-18 00:33

美參議員：盼參院盡快通過香港法案

2019-10-18 00:23

中國門店地圖沒列台灣 Dior致歉：維護一中原則

2019-10-18 00:06

打造國際級營商環境 李克強：陸將更嚴格保護產權與智財權

2019-10-17 21:57

北京片面暫停自由行 9月陸客較去年減68%

2019-10-17 19:27

ECFA明年面臨十年大限？陸委會：WTO並無共識與標準

2019-10-17 18:33

中共外交部：兩名美國人員涉協助大陸人偷越邊境被捕

2019-10-17 17:45

陸商務部：中美正磋商首階段協議具體文本

2019-10-17 17:24

陸學者指ECFA不會斷 早收優惠不失效

2019-10-17 17:14

習近平：貧困問題困擾中華民族數千年 即將解決

2019-10-17 16:19

迪奧就地圖少了台灣道歉 陸網友：中國一點都不能少

2019-10-17 16:02

叫好不叫座？為什麼台灣吸引不到香港人才？

2019-10-17 14:12

林鄭僅答3建制議員提問 被問：妳什麼時候去死？

2019-10-17 13:24

Dior中國地圖獨缺台灣挨轟 緊急發聲明滅火

2019-10-17 11:34

中朝關係改善 間諜學者金熙德因悔罪「減刑」已出獄

2019-10-17 11:08

中共農業部：豬肉供給緊張局面有所緩和

2019-10-17 11:08

趙紫陽曾說：台港有如此光輝成績發展 皆因為自治

2019-10-17 11:00

十一遊行欠趙紫陽像 趙二軍：因非同路人

2019-10-17 10:44

賈躍亭申請個人破產前收入曝光：每月高達9萬美元

2019-10-17 10:27

美亞太助卿指北京破壞兩岸現狀 批中國霸凌台灣

2019-10-17 10:10

美亞太助卿再批北京 破壞兩岸現狀

2019-10-17 06:41

美眾院通過香港法案 引陸怒批

2019-10-17 00:47

馬曉光首度回應「芒果乾煽動兩岸對抗」

2019-10-17 00:43

深圳灣口岸 明年可望24小時通關

2019-10-17 00:41

白宮前官員：香港法案對北京制約有限

2019-10-17 00:17

蔡若連任 陸將中止ECFA？ 國台辦：不回答假設性問題

2019-10-17 00:10

林鄭月娥否認是「攬炒之母」

2019-10-17 00:06

九七回歸後首次 林鄭以影片發表施政報告

2019-10-17 00:02

新聞眼／北京、香港勿拿香港法案賭氣

2019-10-16 23:58

台青年遊陸「舉國旗拍照」 被警上課寫悔過書扣留5小時

2019-10-16 17:25
看更多

熱門文章

香港15歲少女離奇成浮屍 母親：女兒是自殺的

2019-10-17 22:09

陶俑鬥雞眼…一流大學博物館滿滿贗品 背後真相「水很深」

2019-10-18 09:00

6正妹全裸泡湯 「上帝視角」美照讓網友大讚

2019-10-17 15:54

港女箱屍命案兇嫌將獲釋 傳已同意出獄後到台灣投案

2019-10-18 11:19

習近平：貧困問題困擾中華民族數千年 即將解決

2019-10-17 16:19

影／「不送上樓就投訴」 外送員怒在餐點「加料」

2019-10-17 16:54

中共外交部：兩名美國人員涉協助大陸人偷越邊境被捕

2019-10-17 17:45

李顯龍：反送中5大訴求 只想讓港府倒台

2019-10-18 00:15

林鄭開直播回應香港人 其餘四項訴求難答應

2019-10-17 21:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top