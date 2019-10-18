傳陳同佳願赴台自首 盼不被台灣判處死刑

2019-10-18 13:22 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ／即時報導



觸發港府修訂「逃犯條例」的港女命案疑犯陳同佳，23日因洗黑錢案刑滿出獄。星島日報報導，有牧師勸服陳同佳同意出監後前往台灣自首，陳同佳希望台灣不判處死刑，他也對其事件引發社會風波感內疚。陳同佳出獄後會留港一段短時間與家人相聚，之後動身赴台，正式赴台日期有待敲定。

星島日報報導，陳同佳目前還押在壁屋監獄，下周出獄回復「自由身」，港府原計畫修訂逃犯條例，將陳同佳引渡至台灣受審，但隨著修例工作「壽終正寢」，港府未再提出任何方案處理台灣殺人案。

報導指出，獲得「可靠消息」透露，近月有牧師多次以神職人員身分到壁屋監獄探望陳同佳，建議他考慮到台灣自首，最終成功勸服對方原則上同意赴台自首，但希望不會被台灣當局判處死刑。

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消息指，陳同佳曾擔心到台服刑「人生路不熟」，亦不熟悉台灣法律，台灣方面的律師早前曾來港，與陳同佳商討案情，並向他介紹台灣法律、監獄情況等。

消息人士指，陳同佳犯案時年僅19歲，一時錯手犯下大錯，若自首可顯示他真心悔改，敢於承擔罪責，「將來亦可以抬起頭做人」。

消息人士引述陳同佳說，對死者潘曉穎的父母表示最大歉意，希望獲原諒，他在獄中亦知道修例事件引發軒然大波，對此感到內疚，若他最後向台灣自首，希望此決定亦有助「外面的哥哥姐姐」減輕憤怒。