傳港女箱屍案嫌來台自首？法界：頂多「投案」而已

2019-10-18 12:40 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ／台北即時報導



引發香港「反送中」運動的潘姓港女箱屍案，傳出有牧師已勸服凶嫌陳同佳出獄後來台自首。法界人士表示，自首要件是要在檢警尚未察覺前主動到案，且依法，在量刑上「必然」減刑，陳同佳在台灣殺人後潛逃香港，早被檢警鎖定查辦，他現在如果回台接受偵辦，充其量是「投案」，未來未必會獲得減刑的寬貸。

相關媒體報導指出，港女箱屍案的主嫌陳同佳將於本月23日在香港刑滿出獄。據傳，有牧師已勸服陳同佳出獄之後來台自首，傳聞還指出，陳深知犯下大錯，也感到內疚，願意承擔罪責，但是不希望被判死刑等。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！ × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

關於陳同佳案台灣方面的後續司法處理事宜，由於命案是由士林地檢署通緝，如果陳同佳來台、進入台灣的國境，必須先由檢警單位將他押解到士林地檢署歸案，再撤銷他的通緝，由檢方繼續偵查。

對此，法務部今天重申，因有消息指陳同佳將在香港因另案刑滿出獄，呼籲港方在陳同佳釋放前，積極續押追訴，台灣方面也將迅速提供陳在台的相關涉案證據，以利台、港雙方得以充分掌握全案事證，查明事實真相，依法追究刑責。