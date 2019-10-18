香港劇作家嘉義演出 「一縷香絕」反映對人權的看法

2019-10-18 12:38 聯合報 記者 聯合報 記者 陳玫伶 ／嘉義縣即時報導



香港劇作家鄧世昌去年受嘉義在地劇團阮劇團邀請，參與嘉義小劇場戲劇節劇本創作，今天至20日將在嘉義縣表演藝術中心演出，面對目前香港的情勢，鄧世昌想以這次的展演表達香港人對自由、人權等議題的看法，為嘉義觀眾帶來不一樣的視覺體驗。

鄧世昌表示，這次演出的劇本「一縷香絕」描述香港的家庭關係，當家庭面對生育的問題，其中的每個人會遇到什麼困境，雖然創作背景暗喻2014年的雨傘革命，卻也反映了目前的反送中事件，被他的友人稱為預言。

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鄧世昌表示，他參與過反送中大遊行，也曾親眼看見警察爆打無辜的路人，對香港目前局勢有深深的無力感，人民只要落單在街上隨時會被警察攻擊，雖然已趨近於白色恐怖，但他想對香港人說，要堅強，勝利是屬於自由的，同時也想對各國支持香港人的民眾表達感謝。

阮劇團長汪兆謙表示，3年前與其他劇作家聊到香港的環境，才認識鄧世昌，他是一位香港中生代與新生代之間不錯的劇作家，表演出身，後來學習劇本創作。