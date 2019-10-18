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港女箱屍嫌犯盼留生路 律師：判死機會應該很低

2019-10-18 12:32聯合報 記者林文義／台北即時報導

引發香港反送中抗爭的港女命案兇嫌陳同佳，將在本月23日可望獲減刑出獄，據港媒報導，，陳同佳在牧師勸服之下，同意出獄後前往台灣「自首」，不過，他也希望台灣當局不判他死刑；律師葉慶元指出，陳同佳若在沒有引渡協議下主動來台投案，被判死刑的機會應該會很低。

陳同佳返港後，因涉4項洗黑錢罪被判29個月，經扣減刑期後，預計最快可在本月刑滿出獄。香港星島日報報導，陳同佳希望外界給他改過機會，有意出獄後前往台灣「目首」，不過他希望台灣當局不判他死刑 。  

律師葉慶元指出，陳同佳如果來台「投案」，因為不符合「自首」的要件（在偵查機關不知道犯罪行為及犯罪人前去投案，才叫做自首），所以沒有辦法獲得法律上「自首減刑」的保證。

不過，在沒有引渡協議下主動來台投案，相信法官會認為構成「犯罪後態度良好」的減刑事由（請參考刑法第57條第10款），所以被判死刑的機會應該會很低。其實，大家都知道，在臺灣要判死刑本來機率就不高，大部分都「顯有教化可能」啦！

律師葉慶元。取自臉書
律師葉慶元。取自臉書
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死刑自首香港
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