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遭陸警扣押的舉國旗青年 臉書長文還原遭警扣押經歷

2019-10-18 13:05聯合新聞網 綜合報導

台青年楊翰傑在中國中山陵舉中華民國國旗遭陸警扣留5小時後釋放。圖擷自「楊翰傑」臉...
台青年楊翰傑在中國中山陵舉中華民國國旗遭陸警扣留5小時後釋放。圖擷自「楊翰傑」臉書
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一位台灣青年楊翰傑近期在個人臉書爆出自己去中國旅遊「舉國旗」時，遭大陸警察扣押在派出所5小時，並被多位警方「上課」，講述中國自由是相對的，並要求他將手機內的照片、影片刪除，甚至要他寫悔過書，而昨日（17日）他也在臉書詳細回應事件，並表示陸警曾向他提醒「中國的所有網路言論都是有被監管的」，讓他不禁感嘆台灣與中國自由的差異。

楊翰傑在臉書貼出一篇長文，表示自己常去他國旅遊，習慣攜帶中華民國國旗與景點合照，雖然在前往中國前就認為可能有危險性，但中華人民共和國憲法說人民有言論自由，加上有中國網友跟他說舉中華民國國旗不會有事，才決定繼續拍照，他說在網上看過有一些台灣人曾在幾年前做過相同的事也沒有出現問題，卻沒想到自己會被帶去派出所。

楊翰傑在文章內詳細地描述事發的原因和自己被扣押在派出所5小時的過程，他表示那天自己在中山陵前沒有說話、沒有做不雅動作，只是舉了國旗10秒就被管理員關切，他要求他刪除影片和照片，楊翰傑做了之後卻被要求交出國旗，之後2位便衣民警到場便查看他的手機，接著將他帶回派出所。

到派出所後，許多員警沒有經過楊翰傑的同意輪流查看他的手機，甚至開始質問他問題，他說「他們有質問我，為什麼要在這麼多國家舉青天白日旗拍照？我說我想留下旅遊的紀念。他們問我知不知道『新中國』已經是五星旗了？」，之後他就被陸警告知要依法律去做筆錄。

楊翰傑表示在筆錄過程陸警問了許多細節事項，甚至包括了台灣的戶籍，之後他們也當場搜查了他的包包並攤開來拍照，他說「最重要的，開始問我政治立場！問我支不支持一個中國原則、兩岸和平統一？！問我覺得蔡英文怎樣？問我覺得中國的發展怎麼樣？」，期間陸警也不斷翻查他的手機，讓他覺得沒有隱私。

由於陸警給了他使用手機的時間，他便趁機發文結果被他們發現，他說「接著他開始『指導+政治教育』我，在中國的自由都是相對的、沒有絕對的自由，並且批評我們臺灣跟美國一樣給了絕對的自由搞到天下大亂」，而他也提到陸警除了要求他寫悔過書，也跟他提醒「中國的所有網路言論都是有被監管的」、「中國很自由，但是是相對的自由」，讓他感嘆「我覺得他們對於『自由』的定義跟我有落」。

雖然楊翰傑目前已離開大陸，前往日本旅遊，但他也表示在詢問海關人員時發現自己的事件已遭建檔，他說「我也勸臺灣人千萬不要跟我一樣再去大陸敏感地區舉國旗了！真的會帶你回派出所！」，而許多網友看完文章後則回應，「加油！不與『石器時代』計較 。」、「你還活者，好手好腳的出來了，所以，笑吧」、「平安就好」、「自由的定義真的不太一樣……」

國旗海關中華民國
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