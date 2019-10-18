引爆反送中的港女命案何解？陸學者憂成「斷頭案」

2019-10-18 11:22 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ／即時報導



港女命案引爆香港「反送中」風暴，命案凶嫌陳同佳本月可望獲釋，法務部籲港方秉持追訴殺人犯罪的執法立場，在陳男另案刑滿釋放前積極續押追訴，台灣將在對等及互惠基礎上提供證據。大陸學者表示，此案可能成為「斷頭案」，台方推卸責任給港府，不然沒辦法向台灣民眾交代。

環球網報導，南開大學法學院副教授、台港澳法研究中心執行主任李曉兵表示，台當局此次表態是一種巧妙的卸責行為，不動聲色、故作姿態。

他說，殺人案的證據大部分都在台灣，而陳同佳人在香港，在沒有「逃犯條例」的情況下，案件可能成為「無頭案」，但案件畢竟是在台灣發生，為防止出現無法向民眾正常交代的情況，只能搶先把責任推卸掉，「減輕法律和道義責任」。

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他說，畢竟冤有頭、債有主，但大家卻眼睜睜看著本來能夠解決的事件被搞砸，期間有巨大的法律責任無法得到追究，還有政治人物藉機「抽水」（占便宜），推波助瀾、落井下石，就香港、台灣兩方而言，案件都「卡在這了」。