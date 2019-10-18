引爆反送中的港女命案何解？陸學者憂成「斷頭案」
2019-10-18 11:22
聯合報 記者許依晨
／即時報導
港女命案引爆香港「反送中」風暴，命案凶嫌陳同佳本月可望獲釋，法務部籲港方秉持追訴殺人犯罪的執法立場，在陳男另案刑滿釋放前積極續押追訴，台灣將在對等及互惠基礎上提供證據。大陸學者表示，此案可能成為「斷頭案」，台方推卸責任給港府，不然沒辦法向台灣民眾交代。
環球網報導，南開大學法學院副教授、台港澳法研究中心執行主任李曉兵表示，台當局此次表態是一種巧妙的卸責行為，不動聲色、故作姿態。
他說，殺人案的證據大部分都在台灣，而陳同佳人在香港，在沒有「逃犯條例」的情況下，案件可能成為「無頭案」，但案件畢竟是在台灣發生，為防止出現無法向民眾正常交代的情況，只能搶先把責任推卸掉，「減輕法律和道義責任」。
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他說，畢竟冤有頭、債有主，但大家卻眼睜睜看著本來能夠解決的事件被搞砸，期間有巨大的法律責任無法得到追究，還有政治人物藉機「抽水」（占便宜），推波助瀾、落井下石，就香港、台灣兩方而言，案件都「卡在這了」。
此次案件死者潘曉穎為陳同佳的女友，二人同為香港籍。陳去年2月涉嫌在台灣殺害潘曉穎後獨自返回香港，去年3月13日被香港警方拘捕。今年四月，陳承認4項被俗稱為「洗黑錢」的「處理犯罪得益罪」，並被判監禁29個月，經扣減刑期，陳同佳將於今年10月23日在香港刑滿出獄。
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