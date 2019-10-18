親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

三航廈新造型像Costco？桃機：旅客往上看不變

2020大選才真正開始！他認為韓、蔡勝負在30萬票內

引爆反送中的港女命案何解？陸學者憂成「斷頭案」

2019-10-18 11:22聯合報 記者許依晨／即時報導

港女命案引爆香港反送中」風暴，命案凶嫌陳同佳本月可望獲釋，法務部籲港方秉持追訴殺人犯罪的執法立場，在陳男另案刑滿釋放前積極續押追訴，台灣將在對等及互惠基礎上提供證據。大陸學者表示，此案可能成為「斷頭案」，台方推卸責任給港府，不然沒辦法向台灣民眾交代。

環球網報導，南開大學法學院副教授、台港澳法研究中心執行主任李曉兵表示，台當局此次表態是一種巧妙的卸責行為，不動聲色、故作姿態。

他說，殺人案的證據大部分都在台灣，而陳同佳人在香港，在沒有「逃犯條例」的情況下，案件可能成為「無頭案」，但案件畢竟是在台灣發生，為防止出現無法向民眾正常交代的情況，只能搶先把責任推卸掉，「減輕法律和道義責任」。

他說，畢竟冤有頭、債有主，但大家卻眼睜睜看著本來能夠解決的事件被搞砸，期間有巨大的法律責任無法得到追究，還有政治人物藉機「抽水」（占便宜），推波助瀾、落井下石，就香港、台灣兩方而言，案件都「卡在這了」。

此次案件死者潘曉穎為陳同佳的女友，二人同為香港籍。陳去年2月涉嫌在台灣殺害潘曉穎後獨自返回香港，去年3月13日被香港警方拘捕。今年四月，陳承認4項被俗稱為「洗黑錢」的「處理犯罪得益罪」，並被判監禁29個月，經扣減刑期，陳同佳將於今年10月23日在香港刑滿出獄。

潘曉穎父親曾致函香港特首林鄭月娥，表示對此案無法釋懷，盼港府個案處理。（取材自香...
潘曉穎父親曾致函香港特首林鄭月娥，表示對此案無法釋懷，盼港府個案處理。（取材自香港01）
分享

反送中香港禁蒙面法
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

遭陸警扣押的舉國旗青年 臉書長文還原遭警扣押經歷

2019-10-18 13:05

傳港女箱屍案嫌來台自首？法界：頂多「投案」而已

2019-10-18 12:40

港警田心警署放催淚彈 男子疑被擊中頭破血流

2019-10-03 09:23

傳陳同佳願赴台自首 盼不被台灣判處死刑

2019-10-18 13:22

香港劇作家嘉義演出 「一縷香絕」反映對人權的看法

2019-10-18 12:38

港女箱屍嫌犯盼留生路 律師：判死機會應該很低

2019-10-18 12:32

港女箱屍命案兇嫌將獲釋 傳已同意出獄後到台灣投案

2019-10-18 11:19

蘋果庫克再訪陸 會見市監總局長肖亞慶

2019-10-18 11:09

迪奧急道歉 重申尊重「一中」原則

2019-10-18 08:54

美頒新規 陸駐美官員接觸美機構須先通報

2019-10-18 00:33

美參議員：盼參院盡快通過香港法案

2019-10-18 00:23

中國門店地圖沒列台灣 Dior致歉：維護一中原則

2019-10-18 00:06

打造國際級營商環境 李克強：陸將更嚴格保護產權與智財權

2019-10-17 21:57

北京片面暫停自由行 9月陸客較去年減68%

2019-10-17 19:27

ECFA明年面臨十年大限？陸委會：WTO並無共識與標準

2019-10-17 18:33

中共外交部：兩名美國人員涉協助大陸人偷越邊境被捕

2019-10-17 17:45

陸商務部：中美正磋商首階段協議具體文本

2019-10-17 17:24

陸學者指ECFA不會斷 早收優惠不失效

2019-10-17 17:14

習近平：貧困問題困擾中華民族數千年 即將解決

2019-10-17 16:19

迪奧就地圖少了台灣道歉 陸網友：中國一點都不能少

2019-10-17 16:02

叫好不叫座？為什麼台灣吸引不到香港人才？

2019-10-17 14:12

林鄭僅答3建制議員提問 被問：妳什麼時候去死？

2019-10-17 13:24

Dior中國地圖獨缺台灣挨轟 緊急發聲明滅火

2019-10-17 11:34

中朝關係改善 間諜學者金熙德因悔罪「減刑」已出獄

2019-10-17 11:08

中共農業部：豬肉供給緊張局面有所緩和

2019-10-17 11:08

趙紫陽曾說：台港有如此光輝成績發展 皆因為自治

2019-10-17 11:00

十一遊行欠趙紫陽像 趙二軍：因非同路人

2019-10-17 10:44

賈躍亭申請個人破產前收入曝光：每月高達9萬美元

2019-10-17 10:27

美亞太助卿指北京破壞兩岸現狀 批中國霸凌台灣

2019-10-17 10:10

美亞太助卿再批北京 破壞兩岸現狀

2019-10-17 06:41

美眾院通過香港法案 引陸怒批

2019-10-17 00:47

馬曉光首度回應「芒果乾煽動兩岸對抗」

2019-10-17 00:43

深圳灣口岸 明年可望24小時通關

2019-10-17 00:41

白宮前官員：香港法案對北京制約有限

2019-10-17 00:17

蔡若連任 陸將中止ECFA？ 國台辦：不回答假設性問題

2019-10-17 00:10

林鄭月娥否認是「攬炒之母」

2019-10-17 00:06

九七回歸後首次 林鄭以影片發表施政報告

2019-10-17 00:02

新聞眼／北京、香港勿拿香港法案賭氣

2019-10-16 23:58

台青年遊陸「舉國旗拍照」 被警上課寫悔過書扣留5小時

2019-10-16 17:25
看更多

熱門文章

香港15歲少女離奇成浮屍 母親：女兒是自殺的

2019-10-17 22:09

陶俑鬥雞眼…一流大學博物館滿滿贗品 背後真相「水很深」

2019-10-18 09:00

6正妹全裸泡湯 「上帝視角」美照讓網友大讚

2019-10-17 15:54

港女箱屍命案兇嫌將獲釋 傳已同意出獄後到台灣投案

2019-10-18 11:19

習近平：貧困問題困擾中華民族數千年 即將解決

2019-10-17 16:19

影／「不送上樓就投訴」 外送員怒在餐點「加料」

2019-10-17 16:54

中共外交部：兩名美國人員涉協助大陸人偷越邊境被捕

2019-10-17 17:45

李顯龍：反送中5大訴求 只想讓港府倒台

2019-10-18 00:15

林鄭開直播回應香港人 其餘四項訴求難答應

2019-10-17 21:13

50歲婦人櫃台前慘被夾死 駕駛領照不到2個月暴衝銀行

2019-10-18 09:17

遭陸警扣押的舉國旗青年 臉書長文還原遭警扣押經歷

2019-10-18 13:05

為拍抖音不要命！陸女站在懸崖邊 強風一吹身體就搖

2019-10-17 16:49

北京片面暫停自由行 9月陸客較去年減68%

2019-10-17 19:27

CNN漢服報導 被批「挾帶私貨」、「抹黑中國」

2019-10-17 16:44

港女命案兇嫌將出獄 陸委會：港府握證據應續押

2019-10-17 19:23

電影小丑在港引共鳴 主角的心聲港人想對政府說

2019-10-17 22:16

陸首艘國產大型郵輪開建 最多可容納5246乘客

2019-10-18 12:17

ECFA明年面臨十年大限？陸委會：WTO並無共識與標準

2019-10-17 18:33

引爆反送中的港女命案何解？陸學者憂成「斷頭案」

2019-10-18 11:22

「反中」情緒爆發 港府盼早日通過實施國歌法

2019-10-17 18:04

傳陳同佳願赴台自首 盼不被台灣判處死刑

2019-10-18 13:22

大陸第三季GDP增速下滑至6.0% 全年保6任務艱鉅

2019-10-18 10:45

兵馬俑裡建酒店竟獲批 陜西文物局：不在保護區裡

2019-10-17 16:12

上海特斯拉工廠快量產了

2019-10-17 23:52

迪奧就地圖少了台灣道歉 陸網友：中國一點都不能少

2019-10-17 16:02

中俄東線天然氣管道北段全線貫通 12月1日接俄氣

2019-10-17 15:40

中國門店地圖沒列台灣 Dior致歉：維護一中原則

2019-10-18 00:06

傳港女箱屍案嫌來台自首？法界：頂多「投案」而已

2019-10-18 12:40

大陸近3年 處理近2,000家國有「僵屍企業」

2019-10-17 21:57

陸內爬式動臂塔 刷新世界紀錄

2019-10-18 01:48

東南亞行動支付兼併洗牌 螞蟻金服欲和Grab合併

2019-10-17 14:54

分析師：iPhone 11大陸需求強勁 明年有四款5G iPhone

2019-10-18 10:07

陸學者指ECFA不會斷 早收優惠不失效

2019-10-17 17:14

大陸第三季GDP 18日出爐 增速降至6%

2019-10-18 10:15

美頒新規 陸駐美官員接觸美機構須先通報

2019-10-18 00:33

選舉主任再來信 黃之鋒：港府政治篩選食髓知味

2019-10-17 18:47

好狗命 狗主花15萬為愛犬蓋別墅配露天泳池

2019-10-18 13:31

民權觀察稱襲擊岑子杰製造寒蟬效應 使民眾不敢遊行

2019-10-17 16:24

港女箱屍嫌犯盼留生路 律師：判死機會應該很低

2019-10-18 12:32

華為首次發債22日啟動 將發行131.5億三年期中票

2019-10-17 15:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top