港女箱屍命案兇嫌將獲釋 傳已同意出獄後到台灣投案

2019-10-18 11:19 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ／台北即時報導



引發香港反送中抗爭的港女命案兇嫌陳同佳，將在本月23日可望獲減刑出獄，陸委會發言人邱垂正表示陳男疑似在港就有預謀跡象，港警掌握未提供我方的證據，應積極續押追訴；據三立新聞指出，香港星島日報報導，陳同佳接受牧師勸告，同意出獄後前往台灣投案，不過，他也希望台灣當局不判他死刑。

據指出，陳同佳返港後，因另涉4項洗黑錢罪，被判29個月，經扣減刑期後，預計最快可在本月刑滿出獄。香港星島日報報導，消息人士稱陳同佳知道自己犯下大錯，希望外界給他改過機會。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！ × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

陸委會昨天例行記者會中，發言人邱垂正表示，港女命案被告與受害者都是香港居民，港警掌握許多未提供台灣的證據，並懷疑被告可能在港即有預謀，因此港府並非沒有本案的管轄權；邱並呼籲港府應在陳嫌未釋放前積極續押追訴，只要港府提出請求，政府將在平等、尊嚴、互惠原則下盡速提供本案相關證據，讓正義得以伸張，還給受害家屬公道。