蘋果庫克再訪陸 會見市監總局長肖亞慶
2019-10-18 11:09
聯合報 記者林宸誼
╱即時報導
大陸國家市場監督管理總局18日在官網發布，市監總局局長肖亞慶，17日在北京會見了蘋果首席執行長庫克一行，雙方就擴大在華投資與業務發展、消費者權益保護、履行企業社會責任等廣泛議題進行了深入交流。
庫克個人微博並未公布這次大陸行目的，微博發文仍停留在5日，內容主要是懷念蘋果公司創始人賈伯斯。
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17日他在個人推特發文，繼續推動移民改革，並在推文中呼籲美國參議院通過「高技能移民公平法案」（Fairness for High-Skilled Immigrants Act）。
庫克在推文中指出，移民使這個國家變得更強大，我們的經濟更加充滿活力。作為朝著需要進行的全面改革邁出的第一步，我敦促參議院迅速採取行動，以通過「高技能移民公平法案」，這些員工的貢獻對美國的未來至關重要。
今年早些時候，該法案以365票對65票的壓倒性的優勢在眾議院獲得通過。
CNBC指出，立法目的在取消同一個移民來源國職業移民綠卡的配額上限，該法案的通過還將把簽證分配更改為先來先服務的制度，從而調節了許多尋求永久居留的移民目前遭受的漫長等待時間。
該法案需要通過參議院投票並獲得總統批准，然後才能成為法律，自從9月17日被移交給參議院司法委員會以來，進展一直停滯不前，目前尚未計畫對此事進行投票。
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