美頒新規 陸駐美官員接觸美機構須先通報

大陸外交部發言人耿爽敦促美方，為大陸駐美外交人員提供支持與便利，而非設置障礙。 圖／取自環球網 分享 facebook

美國國務院高級官員十六日表示，中國大陸駐美外交官會晤聯邦政府、州政府、地方政府官員或教育、研究機構人員之前，必須提前知會美方。此項措施已於十六日生效。

官員向路透記者表示，這項做法是要針對美國外交官在中國大陸所受待遇採取「對等行動」。

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在美國總統川普發動的貿易戰中，美中關係緊繃，但官員指出，此事已進行一段時間，與美中關係的其他問題並無直接關係。該名國務院官員說，此舉是要回應大陸限制美國外交官在大陸與中方利害關係人的互動。

官員說，美國派駐中國大陸的外交官計畫會晤大陸民眾和官員前，不只要先通知當地政府，還必須先獲得許可。

他說，美方先前曾向中方抱怨外交官受到的限制，但情況未改善。「我們想實現的目標是趨於對等情況」，希望新規定能促使中方放寬對美國外交人員的行動限制。

大陸駐華盛頓大使館立刻發推文指責，美方此一最新限制違反一九六一年的「維也納外交關係公約」。推文宣稱，「截至目前，中方對美國駐中國外交官和領事官員未有類似要求」。

大陸駐美大使崔天凱也在社群網站上指出，美國前駐北京大使博卡斯（Max Baucus）在大陸任職三年間訪問了大陸所有省分。美國現任大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）也有類似計劃。崔天凱稱，他至今在美國已待了六年半時間，但一直未能踏遍美國的每一個州。

在昨天例行記者會上，大陸外交部發言人耿爽在回應此事時表示，中方已就此向美方提出嚴正交涉，並敦促美方糾正錯誤，撤銷有關決定，為大陸駐美外交人員開展相關活動提供支持與便利，而非人為地設置障礙。

耿爽還說，陸方一貫支持美國駐華外交人員在陸開展正常的公務活動，並且提供必要便利，美方所稱陸方限制美國外交人員活動的說法站不住腳。

美國國務院官員說，大陸外交官和官員有責任將其計畫在美國舉行的會面通知國務院，但該名官員避談若中方不遵守新規，會有何後果。美國民眾在國內與大陸外交人員接觸，不必事先報備。

這名官員說，國務院過去一周內將新規定告知中方，十六日已收到中方一件報備，預估每周可收到約五十件報備。