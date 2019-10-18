親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

美頒新規 陸駐美官員接觸美機構須先通報

2019-10-18 00:33聯合報 編譯徐榆涵、記者呂佳蓉／綜合報導

大陸外交部發言人耿爽敦促美方，為大陸駐美外交人員提供支持與便利，而非設置障礙。 ...
大陸外交部發言人耿爽敦促美方，為大陸駐美外交人員提供支持與便利，而非設置障礙。 圖／取自環球網
分享

美國國務院高級官員十六日表示，中國大陸駐美外交官會晤聯邦政府、州政府、地方政府官員或教育、研究機構人員之前，必須提前知會美方。此項措施已於十六日生效。

官員向路透記者表示，這項做法是要針對美國外交官在中國大陸所受待遇採取「對等行動」。

在美國總統川普發動的貿易戰中，美中關係緊繃，但官員指出，此事已進行一段時間，與美中關係的其他問題並無直接關係。該名國務院官員說，此舉是要回應大陸限制美國外交官在大陸與中方利害關係人的互動。

官員說，美國派駐中國大陸的外交官計畫會晤大陸民眾和官員前，不只要先通知當地政府，還必須先獲得許可。

他說，美方先前曾向中方抱怨外交官受到的限制，但情況未改善。「我們想實現的目標是趨於對等情況」，希望新規定能促使中方放寬對美國外交人員的行動限制。

大陸駐華盛頓大使館立刻發推文指責，美方此一最新限制違反一九六一年的「維也納外交關係公約」。推文宣稱，「截至目前，中方對美國駐中國外交官和領事官員未有類似要求」。

大陸駐美大使崔天凱也在社群網站上指出，美國前駐北京大使博卡斯（Max Baucus）在大陸任職三年間訪問了大陸所有省分。美國現任大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）也有類似計劃。崔天凱稱，他至今在美國已待了六年半時間，但一直未能踏遍美國的每一個州。

在昨天例行記者會上，大陸外交部發言人耿爽在回應此事時表示，中方已就此向美方提出嚴正交涉，並敦促美方糾正錯誤，撤銷有關決定，為大陸駐美外交人員開展相關活動提供支持與便利，而非人為地設置障礙。

耿爽還說，陸方一貫支持美國駐華外交人員在陸開展正常的公務活動，並且提供必要便利，美方所稱陸方限制美國外交人員活動的說法站不住腳。

美國國務院官員說，大陸外交官和官員有責任將其計畫在美國舉行的會面通知國務院，但該名官員避談若中方不遵守新規，會有何後果。美國民眾在國內與大陸外交人員接觸，不必事先報備。

這名官員說，國務院過去一周內將新規定告知中方，十六日已收到中方一件報備，預估每周可收到約五十件報備。

國務院美中關係
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

美參議員：盼參院盡快通過香港法案

2019-10-18 00:23

中國門店地圖沒列台灣 Dior致歉：維護一中原則

2019-10-18 00:06

港警田心警署放催淚彈 男子疑被擊中頭破血流

2019-10-03 09:23

打造國際級營商環境 李克強：陸將更嚴格保護產權與智財權

2019-10-17 21:57

北京片面暫停自由行 9月陸客較去年減68%

2019-10-17 19:27

ECFA明年面臨十年大限？陸委會：WTO並無共識與標準

2019-10-17 18:33

中共外交部：兩名美國人員涉協助大陸人偷越邊境被捕

2019-10-17 17:45

陸商務部：中美正磋商首階段協議具體文本

2019-10-17 17:24

陸學者指ECFA不會斷 早收優惠不失效

2019-10-17 17:14

習近平：貧困問題困擾中華民族數千年 即將解決

2019-10-17 16:19

迪奧就地圖少了台灣道歉 陸網友：中國一點都不能少

2019-10-17 16:02

叫好不叫座？為什麼台灣吸引不到香港人才？

2019-10-17 14:12

林鄭僅答3建制議員提問 被問：妳什麼時候去死？

2019-10-17 13:24

Dior中國地圖獨缺台灣挨轟 緊急發聲明滅火

2019-10-17 11:34

中朝關係改善 間諜學者金熙德因悔罪「減刑」已出獄

2019-10-17 11:08

中共農業部：豬肉供給緊張局面有所緩和

2019-10-17 11:08

趙紫陽曾說：台港有如此光輝成績發展 皆因為自治

2019-10-17 11:00

十一遊行欠趙紫陽像 趙二軍：因非同路人

2019-10-17 10:44

賈躍亭申請個人破產前收入曝光：每月高達9萬美元

2019-10-17 10:27

美亞太助卿指北京破壞兩岸現狀 批中國霸凌台灣

2019-10-17 10:10

美亞太助卿再批北京 破壞兩岸現狀

2019-10-17 06:41

美眾院通過香港法案 引陸怒批

2019-10-17 00:47

馬曉光首度回應「芒果乾煽動兩岸對抗」

2019-10-17 00:43

深圳灣口岸 明年可望24小時通關

2019-10-17 00:41

白宮前官員：香港法案對北京制約有限

2019-10-17 00:17

蔡若連任 陸將中止ECFA？ 國台辦：不回答假設性問題

2019-10-17 00:10

林鄭月娥否認是「攬炒之母」

2019-10-17 00:06

九七回歸後首次 林鄭以影片發表施政報告

2019-10-17 00:02

新聞眼／北京、香港勿拿香港法案賭氣

2019-10-16 23:58

台青年遊陸「舉國旗拍照」 被警上課寫悔過書扣留5小時

2019-10-16 17:25

美國會通過涉港法案 陸外交部：將採有力措施反擊

2019-10-16 17:14

李孟居、蔡金樹遭陸居留 陸：兩人各項權利依法得保障

2019-10-16 15:37

北京婦來台領回1040萬詐款 感謝台灣「山水好人更好」

2019-10-16 13:16

華為：65份5G商業合約中 半數是歐洲客戶

2019-10-16 12:02

韓稱現未有統一、獨立條件 陸：兩岸同屬一中事實未變

2019-10-16 11:57

國台辦：民進黨限制金馬發展不得人心

2019-10-16 11:54

兩岸企業家紫金山峰會11月3日至5日舉行 約千人與會

2019-10-16 11:34

北京太廟建成600年 展出36鋼鐵武士

2019-10-16 10:38

陸駐港公署回應美眾議院：美打香港牌不會得逞

2019-10-16 09:18
看更多

熱門文章

外送哥連接2張訂單 一看備註欄嚇傻報警幫忙破案

2019-10-17 11:43

為何鯊鯨愛跟著遼寧艦？ 都因它有「致命吸引力」

2019-10-17 10:00

香港15歲少女離奇成浮屍 母親：女兒是自殺的

2019-10-17 22:09

6正妹全裸泡湯 「上帝視角」美照讓網友大讚

2019-10-17 15:54

中國UFO新型軍機「超級大白鯊」 解放軍少將：只要離地5米就能改寫歷史

2019-10-17 11:22

習近平：貧困問題困擾中華民族數千年 即將解決

2019-10-17 16:19

李顯龍：「五大訴求」旨在羞辱和逼港府下台

2019-10-17 11:05

林鄭僅答3建制議員提問 被問：妳什麼時候去死？

2019-10-17 13:24

中共外交部：兩名美國人員涉協助大陸人偷越邊境被捕

2019-10-17 17:45

18名大陸交易員資產被美凍結 涉操縱國際市場

2019-10-17 13:38

洛陽應天門遺址 再現隋唐輝煌

2019-10-17 02:17

影／「不送上樓就投訴」 外送員怒在餐點「加料」

2019-10-17 16:54

秀澡堂自拍 背後裸女入鏡 大連女子：畫面不清楚拒撤

2019-10-17 11:58

林鄭開直播回應香港人 其餘四項訴求難答應

2019-10-17 21:13

華為創辦人任正非：6G可能十年內問世

2019-10-17 09:04

Dior中國地圖獨缺台灣挨轟 緊急發聲明滅火

2019-10-17 11:34

小學生發現快遞櫃重大漏洞 照片可騙過人臉辨識

2019-10-17 12:42

飄仙氣…洛陽女大生軍訓照暴紅 經紀公司排隊簽約

2019-10-17 11:57

北京片面暫停自由行 9月陸客較去年減68%

2019-10-17 19:27

美亞太助卿再批北京 破壞兩岸現狀

2019-10-17 06:41

趙紫陽曾說：台港有如此光輝成績發展 皆因為自治

2019-10-17 11:00

NBA火箭隊總經理挺港 分析指親中網軍圍剿恫嚇

2019-10-17 08:39

CNN漢服報導 被批「挾帶私貨」、「抹黑中國」

2019-10-17 16:44

賈躍亭申請個人破產前收入曝光：每月高達9萬美元

2019-10-17 10:27

「反中」情緒爆發 港府盼早日通過實施國歌法

2019-10-17 18:04

為拍抖音不要命！陸女站在懸崖邊 強風一吹身體就搖

2019-10-17 16:49

港女命案兇嫌將出獄 陸委會：港府握證據應續押

2019-10-17 19:23

ECFA明年面臨十年大限？陸委會：WTO並無共識與標準

2019-10-17 18:33

兵馬俑裡建酒店竟獲批 陜西文物局：不在保護區裡

2019-10-17 16:12

十一遊行欠趙紫陽像 趙二軍：因非同路人

2019-10-17 10:44

中俄東線天然氣管道北段全線貫通 12月1日接俄氣

2019-10-17 15:40

迪奧就地圖少了台灣道歉 陸網友：中國一點都不能少

2019-10-17 16:02

電影小丑在港引共鳴 主角的心聲港人想對政府說

2019-10-17 22:16

陸學者指ECFA不會斷 早收優惠不失效

2019-10-17 17:14

大陸女首富 連3年都是楊惠妍

2019-10-17 02:18

新華社時評斥港反對派議員：是縱暴者亦是施暴者

2019-10-17 11:25

國際金融協會：中國製造業地位難撼動

2019-10-17 13:21

華為首次發債22日啟動 將發行131.5億三年期中票

2019-10-17 15:09

民權觀察稱襲擊岑子杰製造寒蟬效應 使民眾不敢遊行

2019-10-17 16:24

東南亞行動支付兼併洗牌 螞蟻金服欲和Grab合併

2019-10-17 14:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top