迪奧急道歉 重申尊重「一中」原則

2019-10-18 08:54 德國之聲 德國之聲



（德國之聲中文網）台灣代表了中國最敏感的領土問題。北京視這個自治島嶼是"一中"的組成部分。

涉及地圖的這一事件发生在周三。法國奢侈品牌克裡斯汀·迪奧（Christian Dior）在中國東部城市杭州的浙江工商大學舉行一次校園宣講會。按照中國媒體的報道，現場學生活動質疑活動期間展示的地圖中缺少台灣。迪奧工作人員回應稱：“可能是因為圖片太小，台灣太小沒有顯示在上面”，引发現場觀眾不滿。此後有網友將他的說法上傳到了中國社交媒體微博，引起軒然大波。

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該校招生辦一名工作人員對路透社表示，在周三的宣講會上发生了一起與地圖有關的事件。

周四（10月17日），隸屬奢侈品牌集團LVMH的迪奧在其微博賬號上发表聲明稱，已著手對事件"認真調查"，並承諾予以嚴肅處理。

聲明稱，"迪奧人事部員工在校園宣講會上錯誤描述並錯誤解釋的事件，本公司首先深表歉意。"聲明沒有提供有關此事件的更多細節。

聲明接著表示，"迪奧始終尊重並維護一個中國的原則，嚴格維護中國的主權及領土完整，珍惜中國人民的情感"。聲明還說，一定引以為戒，杜絕類似錯誤再次发生。

迪奧是卷入涉華政治風波的最近一個外國企業。在領土主權聲索上，中國態度越來越強硬，並十分注意外企在對華生意中的相關表態。

數月來，紀梵希（Givenchy）、蔻馳（Coach）和範思哲（Versace）等時裝品牌均有過類似道歉。

本周四，微博上的"迪奧聲明"點擊量達1億，成為點擊最多的內容之一。

凝煉/洪沙（路透社）

【 本文章由德國之聲授權提供】