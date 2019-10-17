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打造國際級營商環境 李克強：陸將更嚴格保護產權與智財權

2019-10-17 21:57聯合報 記者呂佳蓉／即時報導

大陸國務院總理李克強今日下午在人民大會堂會見美中貿易全國委員會董事會主席格林伯格率領的訪華代表團。李克強於會中表示，陸方將對標國際先進水準，打造市場化、法治化、國際化的營商環境，對內外資企業等各類市場主體一視同仁，更加嚴格保護產權和智慧財產權。

中美雙方第13輪高級別磋商結束後，近來李克強在經濟議題上有許多發言，引發外界注目。他表示，陸方已經全面放開製造業，服務業開放也在持續推進大陸開放的大門不會關上，只會越開越大。

李克強表示，美中貿委會的成立早於中美兩國建交，40多年來為推動中美關係發展、促進雙方互利合作發揮了建設性作用。中美分別作為世界最大發展中國家和最大發達國家，兩國關係健康穩定發展對雙方和世界都有利。

李克強稱，雙方要按照兩國元首達成的共識，堅持協調、合作、穩定的基調，在平等和相互尊重基礎上通過對話磋商解決有關問題，著眼長遠，腳踏實地，推動兩國經貿關係沿著正確軌道前行。希望包括美中貿委會在內的美工商界人士繼續為促進兩國關係發展、增進民間相互瞭解和理解發揮積極作用。

李克強說，大陸是一個擁有近14億人口的大市場，消費還在持續升級，蘊藏著巨大商機和潛力。大陸的發展也是世界的機遇。歡迎包括美國在內的各國企業擴大對華投資合作，更好實現互利共贏。

美方代表表示，中美合作符合雙方共同利益。美國工商界希望保持對陸接觸，不希望中美脫鉤，也不希望看到貿易戰與加徵關稅。盼雙方抓住機會之窗，通過談判和磋商達成富有實質意義的協議，使雙方企業在公平和確定的環境下開展良性競爭，實現共同發展。

大陸國務院總理李克強。圖／取自本報系資料庫
大陸國務院總理李克強。圖／取自本報系資料庫
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