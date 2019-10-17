林鄭開直播回應港人 其餘四項訴求難答應

2019-10-17 21:13 聯合報 記者 聯合報 記者 呂佳蓉 /即時報導



香港行政長官林鄭月娥今晚在臉書上進行直播，回覆香港網民的留言。林鄭月娥表示，留意到許多留言重覆示威者的「五大訴求，缺一不可」的口號，並稱若昨日成功開立法會大會，會正式撤回修訂「逃犯條例」草案，但可惜開不到會議，否則可以徹底回應這個訴求。

林鄭月娥開直播已1小時多，期間已吸引到4萬多網民回覆，在超過1萬1的網民給予的表情符號中，最多是生氣表情。據港媒報導，林鄭月娥指出，港府已針對其他訴求作出解釋，例如不追究及檢控違法人士難以答應，香港是法治社會，若犯法不用接受法律制裁，談何法治。

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