林鄭開直播回應港人 其餘四項訴求難答應
2019-10-17 21:13
聯合報 記者呂佳蓉
/即時報導
香港行政長官林鄭月娥今晚在臉書上進行直播，回覆香港網民的留言。林鄭月娥表示，留意到許多留言重覆示威者的「五大訴求，缺一不可」的口號，並稱若昨日成功開立法會大會，會正式撤回修訂「逃犯條例」草案，但可惜開不到會議，否則可以徹底回應這個訴求。
林鄭月娥開直播已1小時多，期間已吸引到4萬多網民回覆，在超過1萬1的網民給予的表情符號中，最多是生氣表情。據港媒報導，林鄭月娥指出，港府已針對其他訴求作出解釋，例如不追究及檢控違法人士難以答應，香港是法治社會，若犯法不用接受法律制裁，談何法治。
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林鄭月娥又指，香港很多事，例如遭到暴力襲擊都要靠警察去調查，又指警察是否過度武力、7月21日元朗站白衣暴徒襲擊、8月31日太子站警員拘捕示威者、新屋嶺拘留中心等，都有監警會機制調查，呼籲市民先讓監警會調查再作定論。
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