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中共外交部：兩名美國人員涉協助大陸人偷越邊境被捕

2019-10-17 17:45聯合報 記者賴錦宏／即時報導

兩名在中國大陸從事教育工作的美國公民，上月被指控涉嫌非法跨境偷運人員而被捕，目前被扣押於江蘇省鎮江市的拘留所。中共外交部發言人耿爽今證實，兩名美國人員因涉嫌組織他人偷越邊境已被江蘇省警方刑事拘留，取保候審強制措施。

據星島網報導，兩名美國人員均是美國公司「中國地平線」（China Horizons）的美國高層，哈蘭（Jacob Harlan）及女子彼得森（Alyssa Petersen）。中國地平線指出，由於中美關係問題越來越多，基於無法確保員工的安全，故公司會在本月底結束營業。

耿爽則表示，兩人因涉嫌組織他人偷越邊境，分別於上月的27日和29日被江蘇警方拘捕，已通報美國駐上海總領館，安排美方領事官員進行領事探視，並依法保障兩人的合法權益。

耿爽強調，此事與當前的中美關係「沒有看出有什麼具體的聯系。」

被捕的兩名美國公民，Jacob Harlan（左）及Alyssa Peterse...
被捕的兩名美國公民，Jacob Harlan（左）及Alyssa Petersen（右）。圖／星島網
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