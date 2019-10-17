中共外交部：兩名美國人員涉協助大陸人偷越邊境被捕

2019-10-17 17:45 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／即時報導



兩名在中國大陸從事教育工作的美國公民，上月被指控涉嫌非法跨境偷運人員而被捕，目前被扣押於江蘇省鎮江市的拘留所。中共外交部發言人耿爽今證實，兩名美國人員因涉嫌組織他人偷越邊境已被江蘇省警方刑事拘留，取保候審強制措施。

據星島網報導，兩名美國人員均是美國公司「中國地平線」（China Horizons）的美國高層，哈蘭（Jacob Harlan）及女子彼得森（Alyssa Petersen）。中國地平線指出，由於中美關係問題越來越多，基於無法確保員工的安全，故公司會在本月底結束營業。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！ × i 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

耿爽則表示，兩人因涉嫌組織他人偷越邊境，分別於上月的27日和29日被江蘇警方拘捕，已通報美國駐上海總領館，安排美方領事官員進行領事探視，並依法保障兩人的合法權益。