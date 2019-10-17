陸商務部：中美正磋商首階段協議具體文本

2019-10-17 17:24 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／即時報導



中共商務部發言人高峰在例行發布會上表示，希望中美雙方繼續共同努力推進談判，盡量達成階段性協議，並在取消關稅上取得新進展；中美工作層正在就首階段協議的具體文本進行磋商，也在就下階段工作安排進行具體的討論，爭取盡早達成一致。

據香港信報財經網，高峰稱，中美只有在相互尊重平等互利的基礎上才會取得實質性進展，才有可能達成雙方都接受的協議；中方願與美方繼續通過合作對話，妥善解決兩國經貿領域的分歧，推動經貿關係早日回到正確軌道。

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高峰指出，中國對磋商的立場原則和目標從來沒有變，雙方的最終目標是停止貿易戰，取消全部加徵關稅，強調合作是兩國最好的選擇，也是解決問題的唯一正確方式，雙方取得階段性成果，有利於消除不確定性，恢復市場信心。

近期結束的新一輪磋商中，第一階段協議包括中方按照市場化原則增加自美農產品進口。今年以來中國企業自美進口一定規模農產品，包括大豆200萬噸，豬肉70萬噸等。