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迪奧就地圖少了台灣道歉 陸網友：中國一點都不能少

2019-10-17 16:02聯合報 記者李仲維／即時報導

迪奧在16日的校園宣講會上展示的中國門市地圖缺少台灣，在學生提出質疑後，相關輿論在微博等社交媒體上不斷發酵，17日凌晨，迪奧在其官方微博中發表聲明，稱個別員工的錯誤表述言論不代表公司和品牌立場，迪奧始終尊重並維護一個中國原則。

同時，該公司表示已經著手認真調查，並承諾予以嚴肅處理。

海外網報導，這次事件發生在浙江工商大學，迪奧在宣講會上展示的中國地圖缺少台灣。在學生提出質疑後，該宣講會的負責人表示，台灣面積比較小，要放大了才能看到。

學生繼續質問：台灣再小也不會比海南小吧，海南都可以看到。該負責人則稱，他們稱呼中國大陸為中國，中國大陸+香港+台灣為Great China。此言一出，立即引發在場學生不滿，據現場學生透露，宣講會結束時，有一個男生衝進來高喊一個中國。

此事曝光後，在微博等社交媒體上持續發酵，網友紛紛為該學生的舉動按讚，並堅決表態在一個中國的原則上絕不容侵犯。

17日凌晨，迪奧在官方微博上發表聲明，稱個別員工的錯誤表述言論不代表公司和品牌立場，迪奧始終尊重並維護一個中國原則。

聲明稱，針對10月16日DIOR迪奧人事部員工在校園宣講會上錯誤描述並錯誤解釋的事件，本公司首先深表歉意。同時，本公司強調：這是一個不代表公司立場的員工個人失當行為，公司已著手認真調查，並承諾予以嚴肅處理。DIOR迪奧始終尊重並維護一個中國的原則，嚴格維護中國的主權及領土完整，珍惜中國人民的情感。對於此次個別員工的錯誤深表不安，一定引以為戒，杜絕類似錯誤的再次發生。

迪奧聲明。圖／DIOR微博
迪奧聲明。圖／DIOR微博
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