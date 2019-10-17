迪奧就地圖少了台灣道歉 陸網友：中國一點都不能少

2019-10-17 16:02 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ／即時報導



迪奧在16日的校園宣講會上展示的中國門市地圖缺少台灣，在學生提出質疑後，相關輿論在微博等社交媒體上不斷發酵，17日凌晨，迪奧在其官方微博中發表聲明，稱個別員工的錯誤表述言論不代表公司和品牌立場，迪奧始終尊重並維護一個中國原則。

同時，該公司表示已經著手認真調查，並承諾予以嚴肅處理。

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海外網報導，這次事件發生在浙江工商大學，迪奧在宣講會上展示的中國地圖缺少台灣。在學生提出質疑後，該宣講會的負責人表示，台灣面積比較小，要放大了才能看到。

學生繼續質問：台灣再小也不會比海南小吧，海南都可以看到。該負責人則稱，他們稱呼中國大陸為中國，中國大陸+香港+台灣為Great China。此言一出，立即引發在場學生不滿，據現場學生透露，宣講會結束時，有一個男生衝進來高喊一個中國。

此事曝光後，在微博等社交媒體上持續發酵，網友紛紛為該學生的舉動按讚，並堅決表態在一個中國的原則上絕不容侵犯。

17日凌晨，迪奧在官方微博上發表聲明，稱個別員工的錯誤表述言論不代表公司和品牌立場，迪奧始終尊重並維護一個中國原則。