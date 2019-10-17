林鄭僅答3建制議員提問 被問：妳什麼時候去死？

2019-10-17 13:24 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／即時報導



香港立法會《施政報告》答問會在中午約12時結束，在一個半小時的答問會中，行政長官林鄭月娥只回應三條提問，均由建制派的民建聯議員提出。期間主席梁君彥兩度暫停會議。

據星島網，3條提問分別由陳克勤、劉國勳及梁志祥提出。期間專業議政莫乃光質疑首三位發言均為民建聯議員，「我是不是去錯民建聯答問大會？」，形容他們霸佔所有時間去支持警力，反問「公平嗎？」，並批評是制度暴力。立法會主席梁君彥則反駁自己是根據議事規則辦事，該3名議員以前發言的次數較少，因此讓他們先發問，又指自己「今日已經看到好大的制度暴力」。

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議會陣線區諾軒不滿梁君彥安排，提出規程問題，批評是制度暴力。惟梁君彥打斷其發言，並要求他坐下。區諾軒反駁：「你都不讓我講」，梁君彥則回應稱：「我就是要讓你講，請你坐下！」。區諾軒怒斥：「你做什麼主席呀？不讓人發言，這種說話你都講得出！」

民主黨鄺俊宇隨後亦提出規程問題，要求梁君彥收回有關的言論，惟梁君彥拒絕。

會議至中午接近12時結束，林鄭月娥在保安的保護下離開立法會。

另據明報網，上午十一點七分，民主派議員今早在會議廳外手持白花，悼念15歲女生陳彥霖，向進入會議廳的林鄭月娥高呼「五大訴求 缺一不可 追究警暴 尋找真相」。議會陣線朱凱廸問林太「你幾時死」。

會議開始，民主黨鄺俊宇即提出規程問題，要求為反修例事件中死亡的人致悼詞，但不獲梁君彥批准。在議會陣線毛孟靜、民主黨許智峯等四位議員因向林鄭抗議被趕出去後，特首林鄭月娥稱，昨日發表施政報告，雖客觀情況不容她在立法會完成宣讀，但文本已在昨日交立法會，亦透過視像向市民公布內容。

民主黨胡志偉批評，林鄭月娥無資格做港人特首，要求她下台，又斥她滿手血腥，指多人因為她的錯誤政策「受傷、被捕、死亡」，著她「早走早好」。公民黨郭家麒要求林太為這幾個月受傷死亡的人道歉。